MDG vil sette ned foten om Ola Borten Moe blir igjen utnevnt til olje- og energiminister.

– Etter avsløringene som har kommet fram under klimasøksmålet forsvarer tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) den økende risikoen staten de senere årene har tatt på vegne av oss innbyggere i sin iver etter å gjøre nasjonen enda mer oljeavhengig, skriver Ask Ibsen Lindal, energipolitisk talsperson i MDG i Nationen, og legger til:

– Han har ingenting å utsette på at departementet under hans ledelse helt bevisst og med overlegg villedet Stortinget og underslo viktige økonomiske analyser knyttet til leting etter fossile ressurser i Barentshavet sørøst.

Ibsen Lindal skriver at oljepolitikken har blitt snudd på hodet. Aksepten for olje har vært inntekter til velferd. Men han sier at det nå viser seg at skattebetalerne subsidierer ulønnsom oljevirksomhet. De betaler for sin egen klimakrise.

– Avsløringene fra klimasøksmålet viser nok en gang at Borten Moe lot en uryddig ukultur blomstre under seg i sin tid som olje- og energiminister. Her har et helt departement fått operere som en innside-lobbyorganisasjon, samtidig som Borten Moe aktivt og åpenlyst ivret etter å få åpnet så mye som mulig av Barentshavet.

Han mener dette viser til en politisk ledelse som har hatt «drill baby, drill» som førende mantra, samme hva som kom i veien.

– Her har de økonomiske analysene skreket usikkerhet, men blitt skuslet unna for å kunne gå løs på sårbare områder med skattebetalernes penger i potten.

Ibsen Lindal mener det bør være helt uaktuelt for MDG å bidra til å sikre et styringsflertall etter valget hvor Borten Moe nok en gang får ta styringen over energipolitikken. Han sier videre at utfordringene står i kø. og den globale energiomstillingen krever at vi brått legger om kursen innenfor energifeltet.

