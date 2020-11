annonse

Flyselskapet Norwegian får ikke ekstra støtte fra regjeringen, slik de ba om. Konsernsjefen utelukker ikke at det kan føre til konkurs.

Mandag formiddag møtte selskapet pressen. På spørsmål om hvor stor risikoen for konkurs nå er, svarte konsernsjef Jacob Schram:

– Jeg utelukker ingenting nå, verken konkurs, permitteringer eller oppsigelser. Jeg kan ikke utelukke noen scenarioer. Det er krevende, det er det ingen tvil om, sier Schram.

Regjeringen kunngjorde mandag morgen at de vil støtte luftfarten generelt, men at Norwegian ikke får ekstra støtte framover. Schram understreker at selskapet trenger hjelp til å komme seg gjennom vinteren. Han sier at selskapet regner med en bedre sommer enn i år, med om lag 50–60 prosent av en normal sommer.

– Derfra ser vi videre til 2022, hvor vi venter 80–90 prosent av en vanlig sommer, sier han.

Schram peker på at andre lands flyselskaper har mottatt betydelig støtte, for eksempel Lufthansa, AirFrance og KLM.

– De landene har sett betydningen av å sikre egen infrastruktur, arbeidersplasser og turisme til eget land. Vi heter Norwegian, vi er norske, vi er en del av Norge, og Norge er en del av oss, sier han.

– Ved å si nei til Norwegian åpner man døren for et ungarsk flyselskap, som statsministeren selv sier hun vil boikotte.

Sp ber Ap og Frp være med på å tvinge fram støtte til Norwegian

Senterpartiet vil ikke gå med på at staten nekter ekstra milliarder til Norwegian. Nå vil partiet ha med Ap og Frp på å tvinge regjeringen.

– Vi vil utfordre Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet til å være med Sp på å gi regjeringen instruks om å finne en løsning for å sikre arbeidsplasser og rutetilbud i Norwegian, sier leder for næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad (Sp).

Utspillet kommer etter at regjeringen mandag morgen sa at den ikke går med på Norwegians ønske om å komme med et ekstra milliardbeløp til det kriserammede selskapet.

Til sammen har Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet flertall på Stortinget.

Frp avventer

Fremskrittspartiet vil foreløpig ikke love at de blir med på å instruere regjeringen.

– Regjeringen har varslet at den vil legge fram forslag til tiltakspakke, som også vil omfatte luftfarten. Vi vil avvente og se hva som legges fram, sier stortingsrepresentant Hans Andreas Limi.

Han sier at partiet vil gå i forhandlinger med regjeringen om generelle ordninger i den nye tiltakspakken.

Mener staten må stille opp

Geir Pollestad mener at staten må stille opp for å redde arbeidsplassene i Norwegian og sikre at selskapet fortsatt har innenlands- og utenlandsruter når koronakrisen er over.

– Det regjeringen i praksis sier nå, er at den ikke vil gjøre det den kan for å redde selskapet, arbeidsplasser og rutetilbud, sier Pollestad.

Også LO reagerer på regjeringens støtte-nei.

– Det store spørsmålet er: Hva vil regjeringen med norsk luftfart? Luftfarten er i sin dypeste krise siden 2001. Flytrafikken er ned over 80 prosent. Hva er planen i en krise som vil vare til minst 2023?, sier første nestleder i LO Peggy Hessen Følsvik til Børsen.

Hun sier at luftfarten ikke trenger mer gjeld.

