Stemming via post åpnet opp for massivt valgfusk, ifølge Russlands valgsjef.

Ella Pamfilova, som leder den russiske valgkommisjonen, er enig med USAs president Donald Trump i at poststemming er sårbart for fusk, skriver NTB.

– For meg er konklusjonen klar: Denne anakronismen åpner i sin amerikanske form et massivt rom for mulige forfalskninger, sier Pamfilova til det statlige russiske nyhetsbyrået TASS.

– Systemet åpner for at folk stemmer flere ganger, skaper uforklarlige tap av «uønskede» stemmesedler, folk som er listet som døde, stemmer og det gir en mangel på systematisk kontroll over hele stemmeprosessen, sier valgsjefen.

