Lindsey Graham er en av de mest kjente og innflytelsesrike republikanske senatorene. Han vil ikke at «bevegelsen» Trump har startet skal dø ut.

Graham vant nettopp gjenvalg i Sør-Carolina for fire nye år. Han er også leder for Senatets justiskomite. I et intervju med Fox News ber han Donald Trump vurdere å stille igjen som presidentkandidat i 2024 hvis man ikke lykkes å vinne frem med klagene på valgresultatene i år.

– Jeg vil oppmuntre president Trump til å vurdere å stille på nytt hvis det ikke lykkes nå, sa Graham og fortsatte:

– Vi kan ikke bare la denne bevegelsen dø. Han må å vurdere å stille igjen, og opprette en organisasjon og plattformer i løpet av de neste fire årene. For å holde denne bevegelsen i live og øke den republikanske representasjonen blant minoritetene.

Graham fortalte at han snakket med Trump på søndag.

Fox News skriver i artikkelen at flere republikanere har hintet om at Trump bør still på nytt i 2024 hvis han etter rettsprosessene må erkjenne nederlag. Det skal være interesse for å videreføre den «populismen» Trump sto i spissen for, og bekymring for at den økte støtten til republikanerne i 2020 fra svarte og latinamerikanere er avhengig av Donald Trump.

Men Trumps plan i øyeblikket synes å være å utfordre opptellingen i Pennsylvania og andre vippestater.

