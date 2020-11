annonse

CNN sammen med en rekke amerikanske medier begynte lørdag å erklære Joe Biden som vinner av valget. Dette til tross for at Donald Trump ikke har akseptert nederlag og har varslet søksmål basert på ureglementerte forhold i en rekke delstater. Nå sier den fremtredende senatoren Ted Cruz at det er rettssystemet som må avgjøre og ikke mediene.

Det var på et program på Fox News at Cruz ble intervjuet. Fox News har også erklært Biden som vinner. I intervjuet henviser Cruz til prosessen i 2000 da det var rettslige prosesser om utfallet i delstaten Florida som resulterte i at det tok 36 dager fra valgdagen før George W. Bush ble erklært som vinner over Al Gore. Den gang var prosessen to ganger innom Høyesterett.

Cruz mener det kan ta tilsvarende lenge denne gang, men at en vinner til slutt blir erklært.

– It is not up to the media to decide who becomes president of the United States, sa Cruz.

Programledere ser da litt forlegen ut. Cruz sa at det var åpenbart at mediene ville ha Biden som vinner og «prøver å få alle til å bare gi opp», men at det ikke betydde noen verdens ting.

Intervjuet med Cruz kan sees her.

Etter at CNN var ute på lørdag og erklærte at Biden hadde vunnet, hang NTB og norske medier seg på.

Basert på medienes erklæring om at Biden var vinner, begynte norske politikere å gratulere ham. Lederne for Russland, Kina, Brasil og Mexico er blant de som ikke har tatt stilling til hvem vinneren av valget er.

Støtter Trump

Også det republikanske partiet og andre ledende republikanere har avventet situasjonen og vil ikke erklære Biden som vinner, skriver Fox News.

Every single LEGAL vote must be counted in this Election. Contribute now to the official Election Defense Fund! https://t.co/T2FisWyr2d — GOP (@GOP) November 8, 2020

Far from over. Republicans will not back down from this battle. — Kevin McCarthy (@GOPLeader) November 6, 2020

Here’s how this must work in our great country: Every legal vote should be counted. Any illegally-submitted ballots must not. All sides must get to observe the process. And the courts are here to apply the laws & resolve disputes. That's how Americans' votes decide the result. — Leader McConnell (@senatemajldr) November 6, 2020

Nye folkemøter

Donald Trump har også varslet at han kommer til å holde nye folkemøter den neste perioden, hvor fokuset blir på de rettslige prosessene som nå utspiller seg, skriver Fox News i en oppdatering.

