President Donald Trump har avskjediget forsvarsminister Mark Esper. Antiterrortopp Christopher Miller tar over som fungerende forsvarsminister.

Det opplyser Trump i en Twitter-melding mandag.

…Chris will do a GREAT job! Mark Esper has been terminated. I would like to thank him for his service.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020