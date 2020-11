annonse

annonse

En 33-årig kvinne i Afghanistan ble såret i øynene slik at hun ble blind av sin egen far som represalie for at hun hadde tatt seg jobb som politi.

For noen måneder siden fikk kvinnen jobb som politi, noe faren og flere rundt henne motsatte seg sterkt, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Taliban anklages for å stå bak etter å ha fått tips av kvinnens far, men gruppen nekter innblanding.

annonse

Menneskerettsorganisasjonen, Amnesty International, sier dette er ett av flere uttrykk for den voldsomme motstanden mot kvinner som tar plass i yrkeslivet i Afghanistan.

– Situasjonen for afghanske kvinner i offentlig tjeneste har alltid vært farlig, men den siste tidens voldelige utvikling har gjort situasjonen enda verre, sier Samira Hamidi i Amnesty International.

Kvinnen har gått i dekning hos familie i Kabul, mens faren er pågrepet av politiet.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474