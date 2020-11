annonse

Rasistiske skjellsord fra Black Lives Matter-aktivister haglet mot hvit mann som støttet Joe Biden.

Demonstrasjonene fortsetter i flere amerikanske byer i regi av den marxistiske gruppen Black Lives Matter etter valget.

En video som blir delt på sosiale medier viser en gruppe svarte menn og kvinner som marsjerer gjennom et nabolag i byen Portland. En hvit mann prøver å fortelle aktivistene at de ikke må ødelegge noe på eiendommen hans og at han har et Biden-skilt.

– Vær fredlige, sier mannen.

Det skulle han ikke ha sagt. Den svarte armeen stoppet opp og skjelte ut mannen og sa at det var «hvit makt» å fortelle svarte folk hvordan de skal demonstrere.

– Ingen bryr seg om din jævla hvite ræv og din mening. Hvem faen tror du du at du er når du forteller oss svarte hvordan vi skal protestere din jævla hvite faen. Det er hvit makt å fortelle folk hvordan de skal demonstrere, skriker en kvinne.

Asking Black Lives Matter foot soldiers to be peaceful is “white supremacy” they say. pic.twitter.com/uaV8JcUE09

I en annen video som går viralt på sosiale medier protesterer en gruppe Black Lives Matter-aktivister utenfor Det hvite hus. BLM-aktivistene refser de som støtter Joe Biden og journalister.

– Til alle dere jævla journalister, og til alle dere hvite liberale som har feiret og blitt drita full fordi Biden vant dette valget: Dere en en gjeng idioter, skrek en svart mann med mikrofon.

“For all of you f—ng journalists, for all of you white liberals who have been celebrating, getting drunk off your asses about Biden winning this election, you are all a bunch of f—ng fools!”

BLM-antifa group tries to crash Biden party outside White House. pic.twitter.com/j4yCc2iTpb

— Andy Ngô (@MrAndyNgo) November 8, 2020