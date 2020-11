annonse

For noen dager siden kunne vi rapportere at demokrater, og folk innad i det republikanske partiet som ikke støtter Trump, allerede hadde begynt å skremme de som har støttet den amerikanske presidenten. Og truslene fortsetter, nå fra en promintent CNN-profil Jake Tapper.

Det var den omstridte politikeren og kongresskvinnen Alexandria Ocasio-Cortez som var tidlige ute og oppfordrer folk til dokumentere og skrive ned navn på de som støtter Trump slik at de kan bli holdt ansvarlig i fremtiden.

– Er det noen som arkiverer disse meldingene fra Trump-støttespillere slik de ikke slipper unna i fremtiden? Jeg spår mange slettede tweets, skrifter og bilder, skrev hun på Twitter.

Is anyone archiving these Trump sycophants for when they try to downplay or deny their complicity in the future? I foresee decent probability of many deleted Tweets, writings, photos in the future — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) November 6, 2020

På mandag var det CNNs nyhetsanker Jake Tapper som var ute:

– Jeg sympatiserer virkelig med de som må takle et nederlag – det er ikke lett – men på et punkt må man tenke ikke bare på hva som er best for nasjonen (fredelig maktovertakelse) men på hvordan fremtidige arbeidsgivere vil se på din karakter slik den viser seg under motgang.

Det er den siste passasjen mange oppfatter som en trussel om represalier mot de som ikke akseptere CNN og andre mediers insistering på at Joe Biden har vunnet og at det er opp og avgjort.

I truly sympathize with those dealing with losing — it’s not easy — but at a certain point one has to think not only about what’s best for the nation (peaceful transfer of power) but how any future employers might see your character defined during adversity. — Jake Tapper (@jaketapper) November 9, 2020

Breitbart-kommentator John Nolte sammenlikner Tappers trusler med senator Joseph McCarthy som herjet på 1950-tallet mot kommunister i USA.

Nolte påpeker også det han mener er hykleri fra Tappers side, fordi Tapper var en ivrig proponent for påstanden om at Trump stjal valget i 2016 på grunn av angivelig samarbeid med og innblanding fra Russland. Det viste seg å være rent oppspinn etter at tidligere FBi-sjef Robert Mueller hadde snudd alle steiner.

