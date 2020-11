annonse

Dagens politikk er personfokusert, en skal være glatt og smidig, og snakke alle etter munnen.

Trump kom fra næringslivet og var ikke så trent i å bli motsagt. Da fikk han broddene ut og glefset tilbake. Sjefer er ikke vant til å bli motsagt, de gir ordre og oppgaver blir utført. I politikk kan en gjøre det på bakrommet, men i offentligheten så må det være silkemykt snakk og intetsigende lovnader. Joe Biden har vært i politikken i over femti år, han kan snakke i en evighet, uten å si noe som helst. Glatt som en ål. Han er idealpolitikeren, en som lover mye og holder lite.

Vi hørte mye om politikeren Trump, og veldig lite om politikken. Gammelmedia er ikke opptatt av hva som blir gjort, de fokuserer heller på hvem som gjør det. Det at Obama startet kriger, og Trump avsluttet dem, er ikke så interessant som fargen på slipset. Eller som den tidligere redaktøren av Stavanger Aftenblad, Sven Egil Omdal. Han skrev at Trump hadde uringult hår. Det ble litt mye, en kunne nesten begynne å tenke tanken om at gammelmedia ikke likte Trump. Kanskje det var årsaken til at de sluttet å være journalister og brukte arbeidstiden til aktivisme.

Gammelmedia er i grunnen veldig enkle, enten så smisker man med dem og får rosende omtale, eller så kritiserer man dem, og får enda mer omtale, men da er den negativ. Trump dro den om mulig litt langt, gammelmedia malte bilde av han som styggen sjøl. Resultatet ble at enten så likte folk politikeren Trump, eller så mislikte de han. Gammelmedia skapte sterke følelser, og det resulterte i en kraftig polarisering. Det er urovekkende når så mange i Norge viser sterke følelser om en president i et annet land. Men det er lett å la seg påvirke når de til stadighet blir presentert ensidig og partisk informasjon. En kan nok sammenlikne mye av det med propaganda, gammelmedias budskap har vært enkelt, tydelig og gripende.

Journalister er den eneste yrkesgruppen som ikke klarer å se seg selv i speilet, selv jurister kan i svake øyeblikk ta selvkritikk. Men journalister klarer ikke det, de har altfor høye tanker om seg selv.

Redaktør i Medier24 Erik Waatland belyser fenomenet Trump fra medias ståsted.

– Jeg er så møkka lei av å lese om Donald Trump. Den rape gale presidenten som gir blanke faen i demokratiske verdier, anstendighet eller i det hele tatt å følge loven, skriver han i Medier24.

Waatland sier at Trump startet en livsfarlig utvikling. Når strategien er å angripe pressen, så angriper man en av bærebjelkene i demokratiet.

– «MSM»-haterne spiller på narrativet om at mediene er en haug med venstrevridde eliter som ikke skjønner vanlige folk – og som følgelig da er en del av etablissementet og problemet, skriver han, og forstår ikke hvorfor media skal være et problem:

– Men det spiller ingen rolle for disse folka. Media er en del av problemet. Bort med dem. Hatet mot journalistene har vunnet Trump mange stemmer – og dette kan gi politikere her hjemme en base. Men til hvilken pris?

Men det Waatland «glemte» å nevne er at det var media som skapte et bilde av Trump som gal. Han er ikke gal, han er taktisk og gjennomtenkt. Han gjorde også et veldig bra valg, og fikk flere millioner mer stemmer enn forrige gang. At seieren glapp, kan knapt regnes som et tap. Det var den høyeste valgdeltagelsen på over hundre år.

Waatland skriver videre at gammelmedia har utviklet seg mye i de fire årene med Trump i Det hvite hus.

– Gravejournalistikken har fått en ny vind etter Trump kom til makten. Alle løgnene har medført et vanvittig stort behov for å finne ut «hva som egentlig skjer» – og det er det kun dedikerte, ærlige og dyktige reportere som kan gi de svarene, mener han, og legger til at de ligger mye arbeid bak:

– Dekningen av Trump er intrikat, vanskelig og krevende – og har gitt oss et behov for å utvikle metodikk – og presentere journalistikk på en mye bedre måte. Presentasjonsjournalistikken har fått et løft.

Hadde gammelmedia vært ærlige, så ville de ha innrømmet at nyheter om Trump er billig å produsere, og de kan publisere mye til en lav kostnad. Det er bare å klippe og lime fra amerikanske medier samt innhente noen sitater fra norske «eksperter».

