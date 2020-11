annonse

Den 2. november hadde Resett et oppslag om en krenkelse av en moskè i Bergen der politiet hadde innledet etterforskning basert på straffelovens § 266 som har følgende utforming:

«Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd forfølger en person eller på annen måte krenker en annens fred, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år.»

At det var en Politiadvokat med navnet Farzad Izadi som ledet etterforskningen var en opplysning av absolutt nødvendighet. Det tar minst et par generasjoner å riste av seg kultur og misforståtte æresbegreper. På den annen side bør politiadvokatens beslutninger vurderes nøkternt og basert på vår norske tradisjon med hensyn til hva som er skremmende, plagsom eller hensynsløs adferd.

Vel, jeg skal innrømme – med en viss skam – at jeg i begynnelsen synes dette var en rimelig etterforskning. Det må da være grenser for å pisse på islam og muhammedanere, et sted må da grensen gå. Men så begynte jeg å tenke litt, jeg tenkte enda mer da noe var riv ruskende galt i min initielle juridiske vurdering.

Etter å ha tenkt lenge og vel kom jeg på Martin Luthers 95 teser som ifølge legenden ble spikret opp på den katolske slottskirkedøren i Wittenberg. Teser som var et karakterdrap på den katolske kirkes praksis med avlat og mye annet. Og teser som har dannet mye av den kultur vi i dag benevner protestantismen og er helt grunnleggende i den norske kultur. Teser som var så provoserende og brutale mot den herskende katolske lære at Martin Luther ble forfulgt store deler av livet, og ble truet med ekskommunikasjon, et langt og vanskelig ord som i de dager betytydde noe i retning av å bli sendt rett til helvete.

Vel, hvilken straff er passende for den spøkefuglen som har hengt opp muhamedkarikaturer på en ubetydelig moskè i Bergen, det er jo tross alt ikke på døren til Slottskirken i Wittenberg, så jeg håper at straffen blir litt mildere enn å bli sendt rett til helvete.

Eller kanskje vår lokale Martin ikke skal straffes overhodet, men tvert i mot melde seg frivillig og tilstå og si:

«Ja jeg gjorde det, og jeg gjorde det i protest mot at føydale kulturer der kvinner blir betraktet som mannens eiendom skal bli «forstått» i Norge i 2020. Jeg har fått nok av å diskutere om det er rettferdig at apostasi (å forlate islam) er en synd som ofte straffes med døden, og i det minste total utestengelse. Jeg er lei av å bli kritisert for å drikke meg full på julebordet hvis der er en muslim i rommet, fordi det har Lars Gule pålagt meg. Og jeg er dritt lei av å bli pålagt å vise respekt for mennesker som i fullt alvor tror at Muhammed ble fraktet til himmelen på en flygende hest. Jeg er kort og godt lei av at vi skal begynne på nytt der Martin Luther gjorde jobben for 500 år siden, og nå er det faen meg nok.»

Martin hvis du leser dette vil jeg oppfordre deg til å melde deg. Du har gjort noe langt mer genialt enn du muligens var klar over hva du gjorde. Jeg gleder meg som et barn på julaften for å se hvordan Høyesterett har tenkt å dømme deg samtidig som de skal ha Martin Luther i bakgrunnen som ser rett inn i skjelene til hver enkelt dommer.

