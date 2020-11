annonse

EU-president Charles Michel støtter oppretting av en europeisk institusjon som skal utdanne imamer.

Forrige ukes terrorangrep i Wien hvor fire mennesker ble skutt og drept og over 20 såret i angrepet, danner bakteppe for utsagnet som Michel kom med under en minnemarkering for ofrene, skriver NTB.

– Det er svært viktig for meg å være hard på dette. For eksempel mener jeg at vi bør ha en debatt på europeisk nivå, knyttet til ideen som ble fremmet for en tid tilbake om å opprette en europeisk institusjon som utdanner imamer, sa Michel.

terroristen, den 20 år gamle Kujtim Fejzulai, handlet på IS sine vegne.

