Faktisk.no prøver prøver å knytte Resett opp mot de som sprer konspirasjonsteorier i «avsløringsartikkelen» «feilinformasjon om valgfusk i USA».

Den NRK-finansierte faktasjekkeren har nå skrevet to saker om «feilinformasjon om valgfusk i USA». Resett har blitt omtalt i begge.

Først skrev Faktisk.no om påstandene fra postmannen i Michigan, som ble bedt om å tilbakestemple datoer på post-stemmer. Resett omtalte saken og ble derfor «faktasjekket». Faktisk.no skrev at det postmannen uttalte «ikke er blitt bekreftet av andre kilder, og blir avvist på det sterkeste av postvesenet i Michigan».

Så gikk postmannen ut med fullt navn og fortalte han ville vitne i en eventuell rettsak om det han fikk beskjed om av sin arbeidsgiver. Når han gjorde dette fikk pipen en annen lyd hos Faktisk.no.

«Det har imidlertid ikke betydning for valgresultatet i Michigan om datoen på poststempelet blir endret. I Michigan må poststemmer ha blitt levert på valgnatten for å bli talt. Hvis poststemmene blir endret etter dette, vil stemmesedlene uansett være ugyldige», skriver Faktisk i sin nye «avsløring».

Faktisk.no nekter å vise videoen fra Project Veritas der postmannen står frem. De viser kun et skjermbilde i sin sak. De lar ikke folk få se videoene de rereferer til. Hvorfor ikke? Video vedlagt!

BREAKING: Pennsylvania @USPS Whistleblower Richard Hopkins Goes Public; Confirms Federal Investigators Have Spoken With Him About Postmaster Rob Weisenbach's Order To Backdate Ballots To November 3rd, 2020#ExposeUSPS pic.twitter.com/wdO8vUx2Vj — James O'Keefe (@JamesOKeefeIII) November 6, 2020

Faktisk.no ser ikke ut til å forstå alvoret hvis det viser deg at postmannen har rett. Det kan være mange slike tilfeller. Både presidenten og hans administrasjon, pluss en haug av advokater, sier at de sitter på bevis av valgfusk i mange delstater. Å avvise dette i en «faktasjekk», når republikanerne ikke har fått prøvd sin sak i retten, er faktisk ganske utrolig. Hvorfor har dere hastverk, Faktisk.no?

Konspirasjonsteori

I tillegg sauser Faktisk.no Resetts omtale av postmannen, som har stått frem og fortalt om valgfusk, til påstander fra Hans Rustad og nettstedet Document om angivelige vannmerker på stemmesedlene. Det er uredelig og feigt.

At Documents redaktør velger å spre vannmerketeorien får stå for hans regning, men da burde Faktisk.no konsentrert seg kun om det redaktøren av nettsted Document.no skriver, og ikke knytte Resett inn i en «faktasjekk» der også Facebook-innlegg fra vanlige folk blir «avslørt».

Det er også påfallende at Faktisk.no ikke lenger kontakter de som de angivelig faktasjekker. Resett har ikke hørt et knyst og blir ikke bedt om tilsvar før Faktisk.no publiserer sine saker. Det ser heller ikke ut som de har kontaktet Rustad.

Faktisk har også gjort noe stort ut av Resetts artikkel om Eric Trump, etter at presidentsønnen delte en video på twitter av poststemmer som ble brent. Resett gjorde som mange andre medier i USA og formidlet det Eric Trump la ut på twitter. «Faktasjekk» fra USA kom etter at dette ble publisert. Faktisk.no er også så smålige at de ikke ønsket å linke direkte inn til Resetts sak, trolig fordi de visste at VG ville trykke det de skrev. Og en link fra VG ville gitt Resett flere klikk. Det er smålig og patetisk.

Falske nyheter fra NRK

Det er viktig å minne Faktisk.no på at Resett var den eneste nettavisen i Norge som skrev om den falske påstanden fra NRK før valget, der USA-korrespondent Anders Magnus hevdet at Trump-tilhengere hadde forsøkt å presse en buss med Joe Bidens medarbeidere av veien.

Den falske nyheten ble spredt i beste sendetid på NRK Dagsrevyen, og statskanalen har fremdeles ikke trukket tilbake påstanden. Det har imidlertid politiet som etterforsken saken i Texas. De tilbakeviste NRKs påstander og uttalte at det var ingen Trump-supportere som hadde brutt trafikkloven, eller presset Bidens buss av veien.

Faktisk.no faktasjekket ikke NRK for denne konspirasjonsteorien som ble spredt på direkten i Dagsrevyen. Det er faktisk ganske oppsiktsvekkende og avslørende. De velger istedet å «faktasjekke» Facebook-innlegg fra profiler ingen kan vite er ekte, eller om innleggene er seriøst ment. Men å faktasjekke NRK, som stjeler penger fra nordmenn via tvangsskatt, vil de ikke. Selv ikke når de får det servert på sølvfat fra Resett!

