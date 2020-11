annonse

Meningsfascismen er voldsom og ensrettet i hatet mot Trump. En ting er i media. Det er en profesjonell skandale. Men jeg skal skrive litt om hvordan mekanikkene post Trump fungerer for deg og meg på sosiale medier.

Trump. Når hørte jeg først om ham? Han var sjefen i et realityshow. Jeg så ikke på slikt, men visste likevel hvem han var. Han må ha vært god til å markedsføre seg. Da han ble valgt som president tenkte jeg at det var en ny skuespiller, en ny Ronald Reagan. I USA kan alle bli alt. Er ikke det den amerikanske drømmen?

Jeg forsto det som et folkelig boost til alt uakademisk. For politikk blir overtatt av akademia. Og akademia beveger seg i retning av tankefascisme. Selv i Norge. Se på Kunsthøgskolen og hvor vondt de har det med hverandre der nå. Kan ikke enes om hvor venstrevridde de bør være. Men jeg brydde meg ikke så mye da Trump ble president. Hverken positivt eller negativt. Hva hadde det med mitt liv å gjøre hvem som var president i USA?

Men det har fått mye med mitt liv å gjøre. Og med ditt liv. Uansett hva du mener og tenker om Donald Trump. Som person eller politiker. Det skilles ikke mellom de to i mediene. Det er deres fallitterklæring. Men i dag er Trump verdens største og viktigste person og symbol. Selv om han ikke er president i USA. POTUS har ikke left the building ennå. Men han må nok det.

Jeg var av sosiale medier i mange år. Men gikk inn igjen, forhåpentligvis med større psykologisk og politisk innsikt enn da jeg gikk av. Jeg logget ut fordi jeg var provosert av et hysterisk liksomsamhold. Logget inn og visste at jeg måtte ta det som det det er: Et skuespill. Et sted der sannhet må sløres. Men jeg ville også ha kontakt igjen med gamle kjente fra hele verden.

I dag, dagen etter at Biden ble erklært president av alle som «betyr noe», er det helt utrolig å se på gamle kjentes reaksjoner. De åpner champagneflasker. Gratulerer hverandre og verden. Sitter med popcorn og CNN. Kan ikke få disset fyren nok. Det er masse hatprat. Oransjefjes og fascist og rasist skrives og likes. Den republikanske presidenten som har fått flest stemmer fra sorte og latinamerikanere noensinne er erklært undermenneske. Av de som «vet best». Hva sier det om verden og lille Norge?

Meningsmangfoldet der inne på Facebook er tett som i en badehette på et manipulert hode. Det er lett å se etter en god del år hvor jeg bevisst var utenfor galskapen. Det var ille da jeg sa på gjensyn. Det er skummelt nå. Ikke engang en sunn debatt er mulig der inne. Folk vegrer seg. Tør ikke.

Jeg mener vi er mennesker først og fremst. Så kan vi være uenige politisk. Stemme i øst og vest. Høyre og venstre. Eller som det blir mer og mer: globalt eller nasjonalt. Som om de to størrelsene ikke er avhengige av hverandre. Det kan ikke være slik at halve verden ikke har forstått noe? Eller? Hva skal vi gjøre? Avlive de som ikke ser «sannheten»?

Det er slik det føles. Om enn mentalt. Du er i dag avlivet om du ikke har de riktige meningene. Og det lages lover som skal gjøre det mer og mer umulig for dem som sier noe som er kontroversielt. Ytringer, vanlige ytringer, de har gått over grensen til det vanlige folk mener er anstendig. Er i dag erklært hatytring. Med loven og stortinget bak seg. Det er skummelt. For på Facebook er det INGEN somvåger stå opp for noe som betyr noe. Det er en saueflokk som breker ting jeg ikke vil høre. Jeg er redd.

Hvis hatet er rettet i den riktige politiske retningen er alle fornøyde. De tenker ikke en eneste logisk og personlig tanke som de formidler. Fascismen er her, den kom via big tech og særlig Facebook. Angrer vi? Og hva så: Hva j\kan vi gjøre? Det var vi som fikk det på plass. Som vil ha det slik.

Når Sylvi Listhaug blir kalt en kristen fitte som må dø så skjer det ingenting. Det er beviset ingen vil se. For «vi» hater allerede Sylvi Listahaug og Trump. Og det er «riktig» og «bra».

Denne tankefascistiske meningspolitikken som først og fremst lever som en frykt i ryggraden til folk, som noe usagt, den ødelegger hjernene våre. Hva hadde vært så galt med at VG; NRK og andre anerkjente medier hadde vært fylt av det verden faktisk består av? Virkeligheten sier jo at Trump og Biden er nesten jevnstore. Da burde jo begge sider snakke sammen. Det er jo anti-hatretorikk som skal dekkehalve verden. Fronte den andre. Reklame kalles det.

Men det er farlig å slippe til sannheten. For da mister de de som nå har makten og pengene rettigheter de har basert seg og sine etterkommeres fremtid på. Bedre å sitte stille. Hysj …

Hysj og tyst er det på Facebook når jeg forsiktig hinter om en annen virkelighetsforståelse. Det er bare mennesker med såkalt mangekulturelle navn som rister på hodet og sier det som ingen tør si. Som at det ikke er fest i kveld. Som at problemene ikke forsvinner. Som en facebookvenn skrev så frimodig og nesten ubesvart: Trump var en bra president. Gitt alternativene er jeg enig. Trump var en bra president. Men verden har ennå ikke sett hva Trump kan gjøre som former POTUS. Alle andre har resignert og smilt seg inn i solnedgangen. Tror du Trump gjør det?

Det kan selvsagt diskuteres om Trump var en bra president. Men den demoniske og snart totalitære venstresiden vil ikke høre snakk om noe positivt, ei heller noe objektivt om Trump. For da kommer argumenter og logikk. Noe de synes motstandsdyktige mot. Disse som nå skal styre en verden der corona er viktigst i venstresidens verdensøyne.

Jeg kan vel i hvert fall si at det blir interessant? Er ikke så glad i popcorn. Men det kommer til å skje mye nå. Lokket på popcornkjelen er åpnet. Mange vil sitte og snakke. Det forandrer ikke verden. Hva gjør vi?

P.S. Jeg liker mennesker Alle. Er ikke demokratfascist.

