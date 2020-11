annonse

Den «konservative» nyhetskanalen Fox News valgte mandag kveld å avbryte overføringen av pressekonferansen som Donald Trumps pressesekretær i Det hvite hus, Kayleigh McEnany, holdt.

McEnany anklaget Demokratene for å godta svindel og ulovlige stemmer, og da fikk Fox News nok, skriver NRK.

– Whoa, whoa, whoa. Jeg tror vi må være veldig tydelige på at hun anklager den andre siden for å godta svindel og ulovlige stemmer. Hvis hun ikke kommer med flere detaljer som støtter opp om anklagene hennes kan vi ikke fortsette å vise dere dette, sier nyhetsanker Neil Cavuto til seerne på direkten.

Overføringen ble deretter avbrutt. Her er det McEnany sa ordrett, ifølge Breitbart:

«There is only one party in America trying to keep observers out of the count room, that party my friends is the Democrat party. You don’t take these positions because you want an honest election. You don’t oppose an audit of the vote because you want an accurate count. You don’t oppose our effort at sunlight at transparency because you have nothing to hide. You take these positions because you are a welcoming fraud and you are welcoming illegal voting.»

Fox er kjent for å være langt mer Trump-vennlig enn andre store TV-kanaler, men har i det siste fått mye kritikk for å være tidlig ute med å erklære Biden-seier i Arizona. Fox News er også blant kanalene som har erklært Biden som vinner av valget.

Donald Trump var ute allerede i oktober og kritiserte Fox News for å være mot ham og «ikke lenger bra».

Natt til fredag valgte også en rekke amerikanske TV-kanaler å stanse direkteoverføringen av president Donald Trumps tale, fordi han sa at valget var korrupt og preget av juks.

Trump er også kritisk ovenfor det farmasøytiske firmaet Pfizer for ikke å annonsere coronavaksinen før valget.

– De ville bare annonsere en vaksine etter valget fordi de ikke hadde mot til å gjøre det før. Akkurat det samme som helsemyndighetene. De burde annonsert det tidligere. Ikke av politiske grunner, men for å redde liv, skriver Trump på Twitter.

As I have long said, @Pfizer and the others would only announce a Vaccine after the Election, because they didn’t have the courage to do it before. Likewise, the @US_FDA should have announced it earlier, not for political purposes, but for saving lives! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020

