Frp har i sitt alternative budsjett foreslått å kutte utgiften til NRK med to milliarder kroner.

Dette har fått politikere fra andre partier til å reagere. De mener at 6,6 milliarder kroner til NRK er en nødvendig budsjettpost.

– Dette er meget dårlig mediepolitikk, sier Aps mediepolitiker Trond Giske til Nettavisen , og tror at det vil ramme distriktene:

– Det kommer også til å ramme distriktstilbudet hardt. NRK er det eneste tilbudet som er representert i hele landet. Så vi vil få en mye dårlige dekning regionalt, tror han.

Han advarer også regjering mot å gi etter for Frp, han sier at de ikke må godta et eneste kutt av NRKs 6,6 milliarder.

Høyres mediepolitiske talsmann, Tage Pettersen kaller Frps utgiftskutt på to milliarder kroner for galskap.

– Å rive unna nesten en tredjedel av finansieringen fra ett år til et annet, kan ikke karakteriseres som noe annet, sier Pettersen til Medier24.

Useriøst og uansvarlig

SVs mediepolitiske talsmann, Freddy Øvstegård, er sterkt kritisk til slike budsjettkutt.

– Jeg mener det både er useriøst og uansvarlig å gjøre et så dramatisk kutt i en viktig virksomhets budsjett. NRK har massevis av ansatte og forpliktelser, og er et selskap som er viktig for veldig mange mennesker, sier Øvstegård til Medier24, og legger til at NRK er viktig i konkurranse mot ikke-redaktørstyrte medier:

– I Norge er NRK vår spydspiss i kampen mot de store globale aktørene, som virkelig fordreier konkurransen til ikke-redaktørstyrte medier i utlandet, som eksempelvis de sosiale mediene, sier han.

