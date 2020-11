annonse

De militante islamistene foretok henrettelsene på en fotballbane nord i Mozambique. Det ble også begått halshugginger andre landsbyer.

Halshuggingene er det siste i en serie grusomme angrep foretatt av islamister i den gassrike provinsen Cabo Delgado, skriver BBC.

Rundt to tusen mennesker har blitt drept siden 2017, og litt under en halv million har blitt drevet på flukt i urolige Cabo Delgado. Provinsen har et muslimsk flertall. De militante islamistene har bånd til den Islamske staten (IS) og har etablert et fotfeste i sørlige Afrika.

Det er stor arbeidsledighet og fattigdom i provinsen, og misnøye om at gassen ikke kommer dem tilgode. Det er lett for islamistene å rekruttere ungdom i kampen for å etablere en islamsk stat.

Det siste angrepet skal ha vært det verste, og folk er i sjokk, sier BBC reporter Jose Tembe. De hadde stormet inn, løsnet skudd og ropt «Allahu Akbar», så hadde de tent på hus, forteller overlevende. De som forsøkte å flykte ble innhentet og ført til fotballbanen. Der ble de halshugget.

Mozambiques myndigheter ber om internasjonal hjelp for å bekjempe islamistene. Men menneskerettighetsorganisasjoner sier at militære også begår tortur og drap.

