annonse

annonse

I Trine Skei Grandes selvbiografi forteller hun at avviklingen av pelsdyrnæringen kun var en politisk test. Venstre ville se hvor langt Frp og Høyre var villig til å strekke seg.

– At Venstres tidligere leder nå gir uttrykk for at det viktigste med forbudet var et politiske spill, gjør meg oppriktig opprørt på vegne av dem som opplever at livsverket deres blir tatt fra dem, sier tidligere landbruksminister Jon Georg Dale til Nationen, og mener at Grande er respektløs:

– I stede for å ta ansvar å beklage dette overfor bøndene, velger Grande å definere pelsdyrforbudet som et spill for å teste grenser. Det vitner om en mangel på respekt for yrkesutøvere som jeg aldri har vært borti, sier Dale.

annonse

Les også: Bokaktuelle Trine Skei Grande: Forbudet mot pelsdyr var en regjerings-test

I biografien «Oppreist» skriver Grande at hun kom med en liste med krav «for å røyke ut nøyaktig hvor langt Høyre og Frp var villige til å gå for å få oss med». Ett av kravene var å nedlegge pelsdyrnæringen.

– Jeg fikk inntrykk av at det var alvorlig viktig. For oss var det veldig vanskelig. Vi måtte gå mange runder for i det hele tatt akseptere et slikt standpunkt, som lå langt fra oss, sier Dale.

annonse

Dale sier at de oppfattet pelsdyrforbudet som et ultimatum.

Les også: Frp-stortingspolitiker varsler omkamp om pelsdyr

Trine Skei Grande oppfordrer heller Dale til å lese hennes selvbiografi. Hun legger til at nedleggelse av pelsdyrnæring har vært en hovedsak for Venstre i 15 år.

– Den viste at det var vilje til å komme i mål rundt bordet. Det er bra dyrevernmessig og kompensasjonsmessig, sier hun.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474