Etter at flere EU-topper diskuterte temaet, vedgår Frankrikes president Emmanuel Macron at terror en realitet i Europa og krever en rask og samordnet respons.

Ifølge NTB, tok Macron initiativ til tirsdagens møte, som ble holdt samme dag som han fikk besøk av Østerrikes statsminister Sebastian Kurz i etterkant av terrorangrepene i Wien, Nice og Paris nylig.

– Vi må samarbeide tettere om sikkerheten og bedre organiseringen for å håndtere radikalisering, sier Macron etter møtet. Han tar blant annet til orde for felles databaser og informasjonsutveksling. Macron sier kampen mot hatinnhold på nettet også var et tema tirsdag.

– internett er et fristed, men det er bare fritt om det er trygt. Det kan ikke bli et fristed for dem som ikke bryr seg om våre verdier, så vi må kunne fjerne terrorinnhold innen en time, sier den franske presidenten.

– Tikkende bomber

Kurz takket for all solidariteten Østerrike har opplevd etter angrepet i Wien der fire personer ble drept. Han sa at omfattende tiltak må til så vi kan leve trygt og beskytte livet vi lever i Europa.

Østerrikes kansellerer tok spesielt opp temaet om fremmedkrigere som returnerer til Europa og utgjør en alvorlig terrortrussel. Han vil legge større juridisk press på dem.

– De er tikkende bomber. Dersom vi vil sikre alles frihet, må vi innskrenke friheten til disse menneskene, sier han. Han minner om at mange av dem som har kjempet for ekstremistgruppen IS, ligger an til å bli løslatt fra europeiske fengsler i årene som kommer.

Mannen som stod bak terrorangrepet i Wien, var ute på prøve etter å ha blitt dømt for forsøk på å slutte seg til IS i Syria.

Toppmøte og EU-plan

Kampen mot terror er ett av hovedtemaene når EU-landenes innenriksministre møtes fredag.

– Vi vil også diskutere dette med våre kolleger i desember, sier Macron, med henvisning til det planlagte EU-toppmøtet.

Tysklands statsminister Angela Merkel og Nederlands Mark Rutte deltok også på tirsdagens videomøtet, mens Eu-president Charles Michel og EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen representerte unionen.

– Kampen mot terror skal konsentrere seg om tre områder: forebygging, beskyttelse og respons, skriver von der Leyen på Twitter etter møtet. Hun sier samtidig at EU snart vil legge fram en handlingsplan for å bekjempe terror.

