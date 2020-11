annonse

Natur og Ungdom og Greenpeace Norge hevder at oljeproduksjon i Barentshavet kan ende i minus.

– Oljeindustrien har gått fra å være en gullkalv til et potensielt milliardsluk, skriver de i Klassekampen , og fremmer følgende påstand:

– Det er da heller absolutt ingen argumenter igjen for å la klimafiendtlig olje krenke vår grunnlovsfestede rett til et levelig miljø.

De håper på at klimasøksmålet vinner frem:

– Vi håper at Høyesteretts kjennelse slår fast at ingen står over loven, heller ikke staten.

Miljøorganisasjonene skriver at mer penger til statskassa er regjeringens og Stortingets kronargument for å lete etter mer olje, også i sårbare områder i Barentshavet, og stiller spørsmålet:

– Men hva om alle lovnadene om at nye oljefelt er gullgruver viser seg å ikke stemme?

– Nye, hittil hemmelige dokumenter avdekket gjennom klimasøksmålet, viser at oljevirksomhet i Barentshavet sørøst vil ende opp med å koste staten milliarder med oljeprisene som er forventet framover.

De mener dermed at dette er en skandale, og at oljepolitikkens mål er kun å utvinne olje. Men om det ikke er lønnsomt, skriver de, da faller hele argumentet bort for å slippe oljeindustrien til i noen av våre mest sårbare områder.

