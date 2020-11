annonse

Dersom coronatiltakene i hovedstaden skal fjernes, må det være en klar nedgang i flere uker.

Det er Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad som sier dette, ifølge Aftenposten.

– Det nivået må være i størrelsesorden det vi hadde tidlig i august måned eller lavere. Men det avhenger selvsagt av hvor smitten befinner seg og hvor stor andel som fanges opp, ikke bare hva tallet er, sier Nakstad.

Byrådet i Oslo forventer å se resultater av coronatiltakene innen tre uker.

I starten av august ble det registrert 17 smittetilfeller i snitt daglig. Mandag ble det registrert 203 nye koronatilfeller i Oslo.

NTB skriver at bydel Stovner og bydel Søndre Nordstrand har det høyeste smittetrykket. De to bydelene har hatt henholdsvis 154 og 169 nye smittetilfeller de siste to ukene. I bydel Stovner tilsvarer det 462,2 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, mens det i Søndre Nordstrand tilsvarer 432,6 smittede per 100.000 innbyggere.

