Etter at Oslo stengte treningssentrene, drar folk over bygrensen for å trene.

Budstikka (bak betalingsmur) skriver at køen gikk helt opp fra parkeringsplassen og til treningssenteret til SATS på Bekkestua, en kort kjøretur fra Oslogrensen.

– Hvorfor jeg ikke heller tar en joggetur? Fordi det ikke er det samme som å trene på et treningssenter. For meg er det i hvert fall ikke et alternativ, forteller en 16-åring fra Oslo til lokalavisen.

Regionsjef for sentrene i Asker og Bærum, Niklas Ursin, sier til TV 2 at det har vært mer trykk på Bekkestua-senteret tirsdag enn normalt.

– Vi har hatt litt mer kø i dag enn tidligere, men vi har hatt køer tidligere også. Det bunner mer på at vi har en begrenset kapasitet for at vi følger smittevernveilederen hvor medlemmer skal ha to meters avstand. Vi ønsker at man skal føle seg trygg her, sier han.

Ikke erfaring

Asker og Bærum har heller ikke stengt kranene for skjenking på restauranter og puber. Kommunaldirektør Bente Rudrud Herdlevær i Bærum er ifølge Aftenposten ikke bekymret for trenings- eller ølbesøk fra Oslo.

– Vi har ikke erfaring med at det skjer i særlig stor grad. Vi gjennomfører kontroll og tilsyn, og virksomheter som bryter smittereglene, blir stengt. Kommunen har skjerpet sin tilsynsvirksomhet i tiden som kommer, sier hun til avisen.

