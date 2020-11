annonse

annonse

Agder politidistrikt får bistand av beredskapstroppen og helikopter i en pågående politiaksjon i Kristiansand. Ifølge TV 2 er tre personer pågrepet.

Agder politidistrikt får bistand fra nasjonale bistandsressurser i forbindelse med et pågående oppdrag, ifølge NTB.

– På nåværende tidspunkt ønsker vi ikke å kommentere oppdraget, men det er ingen grunn til å tro at det er noe fare for befolkningen, sier operasjonsleder Vidar Arnesen.

annonse

Etter det NRK erfarer, dreier det seg om en gisselaksjon. Kanalen får opplyst at to personer er pågrepet. TV 2 melder om tre pågrepne og at det skal være et narkotikarelatert oppgjør.

Ingen skal være skadd.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474