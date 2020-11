annonse

Den innflytelsesrike programlederen Tucker Carlson går til frontalangrep på den republikanske senatoren Lindsey Graham etter utspill om innvandring.

I et nytt segment på «Carlson Tucker Tonight», beskylder Fox News-stjernen Graham for «å være glad for å selge ut velgerne sine», etter senatoren uttrykte et ønske om å finne «felles grunn» med Demokratene med tanke på hvordan amerikansk innvandringspolitikk skal se ut fremover.

Det skal blant annet være snakk om en mulig «amnestiavtale», som kan innebære at «11 til 22 millioner ulovlige innvandrere» får permanent opphold i USA.

Graham har nettopp vunnet gjenvalg som senator i South Carolina, blant annet ved å fronte en restriktiv innvandringspolitikk.

«Bedriftsoverherrer»

– Hvem er glade for å hilse på våre nye bedriftsoverherrer?, spurte Carlson, med en lite tilslørt referanse til de mektige selskapene som driver lobbyvirksomhet for slik politikk.

– Hvem planlegger å samarbeide med dem, spesielt på høyresiden, på republikansk side, siden som påstod å forsvare dere? Hvem er glade for alt dette? Det virker verdt å holde rede på, slik at vi vet hvem vi har med å gjøre her.

Svik

Carlson rettet deretter fokuset mot Lindsey Graham, som han beskyldte for å ha sviktet velgerne sine:

– Jeg var spesielt interessert i kommentarene til Lindsey Graham, som nettopp ble gjenvalgt i delstaten South Carolina, fordi konservative velgere stemte på ham. I de spørsmålene som betyr noe for dem, tok Graham umiddelbart avstand fra politikken som han hevdet å støtte, og sa at han gjerne ville selge ut velgerne sine med en amnestiavtale.

Skuffelse

Avslutningsvis uttrykte Carlson skuffelse over et dysfunksjonelt republikansk parti:

– Det man har er et dypt dysfunksjonelt parti som nekter å beskytte sine egne velgere og representere deres legitime interesser. Men de er det eneste håpet på at dette landet ikke blir til noe ukjennelig. Det setter 70 millioner anstendige folk i en vanskelig posisjon.

.@nedryun & @TuckerCarlson Calling Out America Last Republicans (@LindseyGrahamSC) For Trying To Push For Amnesty & Return The GOP To Being A Neo-Con Globalist Party

Ned Ryun: “America First is not going away.” #AmericaFirst pic.twitter.com/8bjMWV9ni9

— The Columbia Bugle 🇺🇸 (@ColumbiaBugle) November 7, 2020