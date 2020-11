annonse

Demokratenes politiske nestleder mener at myndighetenes favorisering av flyktninger er umoralsk.

I Norge kan flyktninger benytte seg av flyktningstipend både i grunnskolen og i videregående skole, i henhold til opplæringsloven § 4A-1. Det gjelder dersom du er utenlandsk statsborger, og har fått asyl i Norge, og setter deg på den norske skolebenken.

Desto tidligere flyktningene begynner på skole etter at de kommer til Norge, jo lengre kan de motta flyktningstipend, noe som tilsvarer over 100 000 i året. I 2018-2019 kunne en enkelt flyktning motta hele 108 250 kroner årlig, bare i det særlige flyktningstipendet, som er separat fra andre stipender og studielån elever kan motta via Lånekassen.

Raser mot stortingspartiene

Dette får Demokratenes politiske nestleder Vidar Kleppe til å steile. Han mener at dette dreier seg om diskriminering.

– Forskjellsbehandling og diskriminering av nordmenn må stoppes, slår han fast overfor Resett.

– Dette viser at stortingspartiene forskjellsbehandler norske elever og gir urimelige særordninger til utenlandske statsborgere som har fått asyl i Norge. Jeg er derfor sterk motstander av et norsk utdanningssystem som ikke gir norsk ungdom som tar utdanning like økonomiske rettigheter, med like stipender, som utenlandske statsborgere som har fått asyl i Norge.

– Umoralsk

Ordningen, som ifølge Kleppe ofte blir omtalt som «gullstipend», medfører at dersom en flyktning med asyl i Norge begynner på en utdanning her i landet innen tre år etter at han/hun kom til Norge, så kan vedkommende få gullstipend i hele tre år. Begynner personen med utdanning innen fire år etter at han/hun kom til Norge, kan vedkommende få flyktningstipend i to år.

– Dessverre er det bare Demokratene av partiene i Norge som sier nei til økonomisk diskriminering av norsk ungdom som tar utdanning, og som ikke får gullstipend på over 100 tusen kroner, slik utenlandske statsborgere som har fått asyl i Norge gjør, sier Kleppe.

– Jeg finner det videre sterkt umoralsk og galt at fremmede mennesker, uten tilknytting til Norge, kan få langt bedre økonomiske forhold enn nordmenn som har betalt inn til folketrygden gjennom et langt, og ofte strevsomt liv. Det er en stor politisk skandale at flyktninger som får opphold i Norge har krav på 40-års opptjening i folketrygden, med alle rettigheter fra første dag.

Vil ivareta norske borgere

Den tidligere stortingsrepresentanten mener at norske borgere som har arbeidet i mange år og bidratt til velferdssamfunnet skal få sin del av gevinsten, uten å forfordeles sammenlignet med personer som har fått asyl i Norge.

– Demokratene mener at landets borgere, de som har slitt, som har strevd, de som er skadet i yrkeslivet, som har gjort sin plikt, også skal få sin rett gjennom gode pensjoner og ytelser fra folketrygden. Derfor vil Demokratene selvsagt også fortsatt kjempe for de eldre i Norge. De skal kunne nyte godt av sine mange år med bidrag, slår Kleppe fast.

Han vil tvert imot se et system der eldre og uføretrygdede norske borgere favoriseres.

– Denne diskriminerende politikken av stortingspartiene ovenfor nordmenn i folketrygden må snarest opphøre. Etter min mening er det helt klart at norske eldre og uføretrygdede kvinner og menn fortjener langt bedre ytelser fra folketrygden enn nyankomne flyktninger. Dette må ta slutt, og her må det snarest ryddes opp. Nok er nok, mener Kleppe.

