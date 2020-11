annonse

At Joe Biden blir USAs neste president virker i dag åpenbart. I denne situasjonen – etter at den amerikanske eliten har erklært troskap til Biden, Trump og hans tilhengere har blitt demonisert og utstøtt, og USAs allierte har gratulert Biden med valgseieren – opplyser det amerikanske legemiddelselskapet Pfizer at det har utviklet en vaksine mot korona med over 90 prosent beskyttelse som er klar til masseproduksjon.

Dette kan neppe være tilfeldig.

Dersom nyheten om at det var blitt utviklet en effektiv vaksine mot korona – som har fått næringslivsledere til å juble og aksjekurser til å stige – var blitt presentert før det amerikanske presidentvalget, ville Trump ha vunnet med så stor margin at valgresultatet ikke ville ha kunnet la seg bestride eller forfalske.

Legemiddelselskapet har selvsagt over lengre tid vært klar over at det var i ferd med å utvikle en korona-vaksine med tilsynelatende svært god beskyttelse, men har valgt ikke å gå ut med nyheten før etter presidentvalget.

Selskapet kan forsvare sin opptreden med at det ikke ønsket å påvirke valgutfallet og derfor tilbakeholdt nyheten om korona-vaksinen til etter presidentvalget. Men på samme måte som det å offentliggjøre at det var utviklet en vaksine mot korona ville ha vært å hjelpe Trump, er tilbakeholdelsen av denne nyheten å hjelpe Biden.

Pfizer, et mektig amerikansk legemiddelselskap, foretrekker Biden som president. Noen annen måte er det ikke mulig å oppfatte selskapets handlemåte på.

Det setter i så fall de etablerte massemedienes påstand om at Trump er en skurk som ikke vil at befolkningen skal ha et skikkelig helsesystem, og som utleverer folk til forsikringsselskaper og legemiddelindustrien, mens Biden og demokratene er for et godt helsesystem for alle og vil vingeklippe forsikringsselskapene og legemiddelindustrien, i et underlig lys. Er kreftene et selskap som Pfizer representerer så dumme at de vil bringe en person som vil vingeklippe dem, til makten?

Opptredenen til Pfizer reiser interessante spørsmål. Er det Trump eller Biden som representerer interessene til kapitalkreftene?

Men spørsmålene stanser ikke der. Er det en sammenheng mellom om ikke korona-epidemien i seg selv, så i hvert fall håndteringen av epidemien – og massemedias fremstilling av håndteringen – og den nådeløse maktkampen USA har vært preget av siden Trump ble valgt til president?

Intet fornuftig menneske vil hevde at korona ikke eksisterer, at det dreier seg om en sammensvergelse for å frembringe en verdensregjering eller liknende. Fremstillingen av hvor farlig viruset er, og av hvor adekvat ulike lands myndigheter har håndtert det, derimot, er det i høy grad grunn til å diskutere.

Rundt om på kloden har ledere og regjeringer, godt sekundert av massemedia, brukt korona-trusselen til å befeste sin posisjon, blant annet ved drastisk å innskrenke borgernes frihet. I USA, derimot, har den politiske eliten og massemedia brukt korona-epidemien til å tegne et bilde av en inkompetent, uansvarlig og følelsesløs Trump som har livet til hundretusener av amerikanere på samvittigheten.

200 000 amerikanere har dødd på grunn av korona er budskapet som hamres inn. Tallet høres voldsomt ut, men det utgjør under 1 promille av USAs befolkning på 328 millioner. Gir det mening å stenge ned et helt samfunn for å bekjempe en sykdom med en dødelighet på 2–3 promille, slik demokratene og den amerikanske eliten tilsynelatende krever? Hva blir i så fall kostnadene i form av tapte arbeidsplasser, familier som må gå fra hjemmet sitt fordi de ikke har penger til å betale banklånet, og andre alvorlige problemer? Kan Trumps motstand mot nedstenging skyldes at han representerer underprivilegerte befolkningsgrupper uten sosialforsikring og mulighet for hjemmekontor, som er de som vil måtte betale mesteparten av prisen for en nedstenging?

Det burde være mulig å stille denne type spørsmål. Men i et USA der demokratene bruker munnbind som partimerke, og der Trumps valgmøter fremstilles som en trussel mot folkehelsen, har det utvilsomt vært vanskelig.

Bildet av den ufølsomme, uansvarlige og inkompetente Trump fikk feste seg og bidrog utvilsomt til Bidens valgseier.

Nå trenger den amerikanske eliten ikke lenger korona for å bli kvitt Trump. Tvert imot er det Biden som snart vil få ansvaret for å håndtere korona-epidemien. Og nettopp i denne situasjonen dukker det opp en vaksine mor korona.

En ren tilfeldighet?

Og selve vaksinen? Hvordan skal vi forholde oss til den?

Dersom det virkelig kommer en sikker og effektiv vaksine mot korona, er det selvsagt bra. Men vi har ingen garantier. Kanskje vil myndighetene bruke løftet om vaksine til ytterligere å forsterke korona-tiltakene inntil vaksinen kommer (Bruk munnbind og kutt ut alt sosialt liv til mars når vaksinen kommer!), for så å erklære at vaksinen ikke viste seg å være effektiv, at viruset har mutert, eller at det har dukket opp et nytt farlig virus, så strenge smittevernstiltak og nedstenging må opprettholdes?

Den eneste måten vi kan få vår frihet tilbake på, er ved å gjøre opprør mot korona-tiltakene og vise at vi ikke godtar diktatoriske smittevernstiltak, innskrenkinger i vår mulighet til å omgås andre mennesker og nedstenging av samfunnet med mindre vi trues av en sykdom med langt høyere dødelighet og skadevirkninger enn korona.

