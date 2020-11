annonse

Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet kan gå mot å gi flyselskapet Norwegian kontantstøtte. Sammen med Senterpartiet kan de oppnå flertall for dette.

– Det kan være aktuelt, sier Fremskrittspartiets samferdselspolitiske talsperson Bård Hoksrud til Børsen.

Dette er et svar på et spørsmål om hvorvidt partiet vil være med på å gi kontantstøtte til luftfarten, noe Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har tatt til orde for.

– Det er ting vi også nå skal se på. Vi har dialog med fagforeningene, vi har hatt møter med ledelsen i selskapet. Vi vet om den prekære situasjonen de er i, sier Hoksrud.

Regjeringen har avvist en slik kontantstøtteordning. Frp, Ap og Sp har imidlertid flertall i Stortinget og kan tvinge det gjennom.

– Vi er åpne for det. Det viktigste for oss er at de tre norske flyselskapene overlever krisen, skriver Aps samferdselspolitiske talsperson Sverre Myrlie i en melding til Dagbladet.

