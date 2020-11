annonse

– Med frykt så mistror vi hverandre. Det er en farlig utvikling.

Det er i et intervju med Aftenposten at statsminister Erna Solberg kritiserer nordmenns holdninger til innvandrere med coronasmitte. I innvandrermiljøer, som har større smitte, opplever folk å bli uglesett, mener statsministeren. Det kan føre til at de som ikke har voldsomme symptomer, lar være å teste seg, frykter hun.

Hun lar seg intervjue i sin elegante drakt med tilhørende gullsmykker fra statsministerens eksklusive residens rett bak Det kongelige slott. Her velger hun å fyre av en kraftsalve mot vanlige nordmenn som er bekymret for coronasmitte i innvandrermiljøer og blant arbeidsinnvandrere og gjestearbeidere.

– Med frykt så mistror vi hverandre. Det er en farlig utvikling. Selv om vi er bekymret for høy smitte blant innvandrere, så skjer fremdeles mesteparten av smitten i majoritetsbefolkningen.

Ifølge statsministeren har trakassering av personer med innvandrerbakgrunn blitt et stort problem under den andre corona-bølgen, som har ført til at store deler av landet nå er i lockdown.

Statsministeren anfører ingen kilder på trakassering som gjør det nødvendig å anklage hele folket for fremmedfrykt.

– Jeg får meldinger om at polakker og utlendinger som jobber i Norge, blir trakassert. Svensker som pendler og arbeider i Norge, opplever også trakassering. Det skjer fordi folk er redde, sier imidlertid Solberg.

