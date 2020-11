annonse

annonse

Det såkalte klimasøksmålet er absurd. Virkningen av oljeboring i Barentshavet er nemlig ikke vitenskapelig målbar.

Greenpeace og Natur og Ungdoms pågående «klimasøksmål» behandles i disse dager i Høyesterett.

Det som forundrer meg mest er hvordan anken til avslaget i Lagmannsretten overhodet kan tas seriøst. Ankens tekst er: «Verden er enige om at [1] det foreligger en klimakrise, og [2] at CO 2 -utslippene må reduseres svært raskt og til netto null rundt 2050.»

annonse

annonse

Punkt 1 er merkverdig. Jeg har faktisk lett og lett for å finne opprinnelsen til påstanden om «klimakrise». Ordet finnes ikke i klimarapporten som FN har publisert – det er bare å laste ned pdf-ene og søke dersom du ikke tror meg. Det ser ut til at ordet har blitt lansert av en politiker ved en eller annen anledning, og det er et fint ord for en politiker siden det kan tas til å bety omtrent hva som helst. Alle kan legge sin egen tolkning inn i dette og alle kan bringes til å frykte denne oppdiktede klimakrisen. Men det er ikke alle som gjør det. Ifølge Besteforeldrenes Klimaaksjon er Norge på topp i verden blant dem som ikke tror på noen klimakrise, med hele en tredjedel av befolkningen.

Hvem er så verden eller representerer verden, som er enige i disse to punktene? FN har de fleste av verdens land som medlemmer, men i klimasaken er det FNs klimapanel som bestemmer, og de har altså ikke erklært klimakrise. Den mest omfattende avtalen om klimaet er den såkalte Parisavtalen, men den er ikke underskrevet av alle medlemslandene, USA har meldt seg ut, Russland og en del andre større land har ikke ratifisert den, og store utslippsnasjoner som India og Kina har ikke forpliktet seg til å redusere sine utslipp, hvilket heller ikke flertallet av de deltakende nasjoner har gjort.

Les også: Jon Helgheim ut mot klimaalarmister: – Sunn fornuft forsvinner

annonse

Det kan dermed ikke være noen som representerer verden som har formulert punkt 2, siden et stort flertall av verdens befolkning bor i land som ikke har noen som helst planer om å redusere sine CO2-utslipp.

Det er også noe underlig over formuleringen ”netto null”. Såvidt jeg skjønner av FNS klimapanel, er reduksjonen som skal til for å unngå at global temperaturøkning skal stige mer enn 1,5 grad i dette århundret, ment å være 10 Gigatonn CO2 på verdensbasis pr år. Denne reduksjonen er imidlertid ikke vitenskapelig målbar, den befinner seg kun i modellberegninger.

Det er nemlig omkring 3200 Gigatonn CO2 i atmosfæren. Målingene ved Mauna Loa hevdes å ha en usikkerhet på 0,05%, hvilket er 16 Gigatonn (og da er vi snille). Målingene fluktuerer uansett også med 1% over året. Atmosfæren prøver dessuten å være i likevekt med den CO2 som er oppløst i havet, og dersom CO2 tas ut av atmosfæren vil havet etterfylle. De naturlige svingninger av CO2 overgår enhver menneskeskapt faktor. Målinger forskjellige steder i verden samtidig kan variere med hele 10%.

De totale årlige utslipp av CO2 i verden er omlag 850 Gigatonn. De menneskeskapte fra forbrenning av kull, olje og gass, samt fra sementproduksjon, er 36 Gigatonn eller omkring 4%. For å oppnå ”netto null” må man altså redusere 36 Gigatonn, og dette betyr i praksis at sivilisasjonen slik vi kjenner den vil opphøre å eksistere. Det betyr at man må slutte å bygge hus, slutte å bruke transportmidler og slutte med ganske mye av oppvarming og nedkjøling og andre energikrevende sysler. Er det noen som virkelig innbiller seg at dette vil være mulig?

De totale norske utslippene er beregnet til 0,12% av verdens utslipp, og om hele Norge la seg på ryggen og døde, ville det ikke være vitenskapelig målbart med hensyn til CO2-nivået. CO2-utslipp fra oljeboring i Barentshavet, som vil bidra bitte litt til Norges utslipp, har ingen som helst målbar virkning på CO2-nivået i atmosfæren.

Og uten at en effekt av det som man er i mot, kan måles, virker det useriøst å beskjeftige Høyesterett og hvilken som helst annen rettsinstans med det.

annonse

Greenpeace’ leder Pleyms har uttalt at de støtter seg på vitenskapelig konsensus. Dette utsagnet er et oxymoron, altså en selvmotsigende term. Vitenskap trenger ikke konsensus, og konsensus er ikke vitenskap. Vitenskap står for seg selv, den er både observerbare og falsifiserbar. Utsagnene om at klimaet skal bli så og så forferdelig en gang i fremtiden på grunn av CO2 er ikke basert på vitenskapelige prediksjoner, men på tenkte scenarier. Det sier klimapanelet selv. Dette blir da mer å ligne med astrologi og lignende gjettskap. Slike profetier har en tendens til å gå ut på dato.

Dessuten vil jeg aldri tro på noe Greenpeace sier, av den enkle grunn at de arbeider for å reise naturødeleggende vindturbiner i den største miljøvandalismen vi noensinne har opplevd i Norge.

Les også: Klimarealistenes prosesskriv til Høyesterett

Ingen klimatiltak virker og ingen har virket de 30 årene vi har betalt klimaavgifter. Det vet vi fordi ikke en eneste politiker eller aktivist har noensinne fortalt at de 30 årenes innsats har ført til at temperaturen nå ikke går fullt så raskt opp som tidligere. Det virker faktisk som om jo mer vi betaler i klimaavgifter, desto raskere går temperaturen opp. For det er nettopp det avisoverskriftene gjentar og gjentar i mønster av: ”Forskerne sier at temperaturen øker enda raskere enn tidligere antatt.”

Den eneste virkning av klimatiltak er at ekstremkapitalister som Al Gore blir søkkrike. Jeg finner det pussig at Greenpeace og Natur og Ungdom støtter ekstremkapitalisme og miljøvandalisme.

I Norge har vi et maktfordelingsprinsipp. Domstolene er den dømmende makt, og de skal dømme om lovene er brutt. De skal ikke forholde seg til hva Stortinget og Regjeringen mener om klima-astrologien, men om norsk lov er brutt. I dette tilfellet er det faktisk umulig å vite om eventuelle CO2-utslipp fra oljeboring i Barentshavet har noe som helst virkning på klimaet, siden dette ikke er vitenskapelig målbart. Det er da underlig at saken i det hele tatt blir brakt til retten.

Så sier de såkalte miljøorganisasjonene at olje er klimafiendtlig, og krenker retten til et levelig miljø. Men hva vil det si å leve uten olje?

De fleste av verdens befolkning lever allerede uten produkter og drivstoff fra olje, mens de rikere landene merkverdig nokfokuserer på å redusere sine utslipp fra bruk av fossile brensler, naturgass og kull med omfattende subsidier for å bruke tilfeldig energitilførsel fra fornybar vind og sol.

Det er nesten umulig å forstå at nesten halvparten av verdenen – over tre milliarder mennesker – lever av mindre enn 25 kroner dagen. I dag, i deler av Afrika, Asia og Oseania, er det familier som prøver å leve på nesten ingenting.

Hvis man avvikler fossile brensler vil man frata og / eller forsinke utviklingen til de seks milliardene i denne verden som lever på mindre enn 100 kroner dagen, fra tilgang til de tusener av produkter vi nyter godt av i den velstående del av verden som alle er laget av oljederivater, hvorav de fleste ikke engang eksisterte før 1900.

Fornybar energi kan i beste fall bare generere tilfeldig elektrisitet. Den ubestridelige vitenskap er dessuten at fornybar energi ikke kan produsere noen av oljederivatene som er grunnlaget for de tusenvis av produkter som igjen er grunnlaget for samfunn og økonomier rundt om i verden.

11 millioner barn i verden dør hvert år på grunn av ellers forebyggbare årsaker til diaré, malaria, nyfødtinfeksjon, lungebetennelse, for tidlig fødsel eller mangel på oksygen ved fødselen. Alt dette kan forebygges ved produkter laget av olje.

Barna i fattige land mangler fremdeles renset drikkevann, kloakkrens, tilstrekkelig ernæring, pålitelig elektrisitet (eller elektrisitet overhode), tilstrekkelig helsevesen, og infrastrukturen og produktene vi tar for gitt som alle er basert på dype jordarter og mineraler, inkludert el-biler, TV, mobiltelefoner, iPader osv.

annonse

Levealderen i de fattigste landene er knapt over 40 år. Er det dette Greenpeace og Natur og Ungdom ønsker seg?

Vi bør faktisk heller fokusere på å dele de oljebaserte produktene våre med underutviklede land, slik at de kan oppnå en lignende livsstil som de i de utviklede landene.

De rikere utviklede landene har også tilgang til oppvarming, klimaanlegg og isolasjon, som sammen med teknisk gode bygninger ofte av sement – som inngår i klimaskremslene som noe som skal reduseres –praktisk talt har eliminert værrelaterte dødsfall.

Den nåværende lidenskapelige klimabrølingen for få verden til å konvertere til en tilværelse med tilfeldig strømproduksjon er ikke klar over de utilsiktede konsekvensene av en verden uten fossilt brensel.

Les også: CO2-rensing – bokstavelig talt en dråpe i havet

Greenpeace og Natur og Ungdom, og de fleste av våre politikere for den del, klarer ikke å forestille seg hvordan livet var uten den industrien som ikke eksisterte før 1900, da vi ikke hadde det meste av medisiner og medisinsk utstyr, vaksiner, vannfiltreringssystemer, sanitæranlegg, gjødsel for å kunne mate milliarder, plantevernmidler for å kontrollere gresshopper og andre skadedyr, kommunikasjonssystemer inkludert mobiltelefoner, datamaskiner og iPads, kjøretøy, flyselskap som nå flytter fire milliarder mennesker rundt om i verden, handelsskip som nå flytter milliarder dollar av produkter månedlig over hele verden, dekk til kjøretøy, asfalt for veier, og romprogram inkludert satellitter som gjør at de kan fortelle hverandre hvor fælt de har det under oljen.

Plast fra olje er et utrolig fleksibelt materiale. Det er simpelthen et vidundermateriale som finnes overalt rundt oss. Uten plast kan vi ikke lage elektronikk. Uten elektronikk kan vi ikke snakke med hverandre på sosiale media. Uten plast kan vi ikke saksøke Staten for å gjøre livene våre verre. Det vil vi da ha klart selv!

Når vi ser tilbake på noen få korte århundrer, har vi kommet langt siden pionerdagene.

Vi hadde praktisk talt ingen militære skip, ubåter, fly og stridsvogner rundt om i verden før 1900. En hovedårsak til at både første og andre verdenskrig ble vunnet av de allierte var at de hadde mer olje og kull enn aksemaktene i Tyskland, Italia og Japan for å betjene sine militære våpen- og transportsystem.

Før 1900 hadde verden svært lite handel sammenlignet med idag, og uten transport basert på olje vil det i praksis bli svært lite handel.

Vil Greenpeace og Natur og Ungdom tilbake til tiden før oljen, så er det egentlig ganske greit. De får gjøre som ungdommene gjorde på 70-tallet, flytte ut på bygda, holde husdyr, bruke ved til brensel, sy sine egne klær fra skinn og ull fra sine egne dyr, avstå fra kommunikasjon med likesinnede, arbeide med gårdsbruk og fiske, og gå slitne og legge seg om kvelden. For all del, mine besteforeldre hadde fint lite olje og strøm, hos pappa fikk de strøm på 20-tallet, hos mamma først i 1947. Men de klarte seg. De hadde tross alt parafinlamper – men også dette vil miljøbarna avskaffe.

Men ungene kommer til å si med Petter Smart som også hadde en kort slik fase hvor han skulle tilbake til naturen engang tidlig på 60-tallet da han ville leve det enkle livet: «Jeg fant at det enkle livet var altfor vanskelig for meg!»

Greenpeace og Natur og Ungdom – og Høyesterett – bør ha klart for seg at vi alminnelige mennesker ser visse fordeler i å ha et enklere liv, som vi i all hovedsak har på grunn av såkalt fossil energibruk og rikelig tilgang på billig energi kombinert med produktene som fremstilles av disse.

Det er vi, befolkningen, som burde saksøke disse organisasjonene slik at vi fikk tilbake subsidiene de har fått til rådighet til aktivismen sin hovedsakelig fordi vi har en oljesmurt økonomi som har gjort det mulig for dem å plage oss med astrologien sin og det absurde klimasøksmålet.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474