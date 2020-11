annonse

På MDGs landsmøte vedtok de en storsatsing på havvind. De så for seg å skape titusener av nye jobber.

Men i motsetning til olje er havvind kostbart og uprøvd. MDG foreslår å sende regningen til skattebetalerne:

– Havvind bør subsidieres hvis det ikke er lønnsomt, slik at selskapene blir garantert en slags minstepris for å vite at man har inntekter over tid, uttalte Une Bastholm.

Tidligere fisker og mangeårig leder av Fiskarlaget Vest, Erling Skåtøy, skriver i Fiskeribladet at etter protester mot vindmølleparker til lands, så snakkes det om en storstilt satsing på vindmølleparker til havs.

– Dette blir også støttet av miljøorganisasjoner, Greenpeace, Bellona, WWF med flere. Jeg vil hevde at de ikke forstår konsekvensene av slik etablering.

Han nevner at vingene på vindmøller er laget av plastmateriale, de avskaller mikroplast, og det er skadelig både for dyr, fisk og natur.

– Mikroplast i havet, som er vårt største matlager, er svært skadelig for fisk og skalldyr, og også for oss mennesker som spiser fisk og skalldyr som er foret på mikroplast. Han sier videre at konsekvensene for fiskeribransjen kan bli dramatiske:

– Våre havområder er levebrødet for fiskeflåten i Norge. Det vil være en katastrofe om verden får vite at fisk fra norske farvann ikke bør spises.

Skåtøy avslutter med å si at vindmøller enten til lands eller havs, er misforstått klima- og miljøpolitikk.

Rådgiver i Fiskebåt, en interesse og arbeidsgiverorganisasjon for den norske havgående fiskeflåten, Hanna Bauge, skriver i et innlegg i Fiskeribladet at gyteplasser for sild kan bli forstyrret vindmøller, og det kan få store negative ringvirkninger for sjølivet og fugler.

Hun never også prestisjeprosjekt til Equinor, og at der skal staten stå for 80-90 prosent av utbyggingskostnadene. Hun mener at det er ikke rart at næringsaktørene forsøker å selge inn vindkraftteknologi som vår neste store eksportnæring etter oljen.

– Det arbeides nå for å etablere en rekke vindkraftanlegg i norske farvann, og det kommer til å bli dyrt for det norske folk. Vindkraft til havs er ikke lønnsomt i dag uten massiv statsstøtte, og det er høyst uavklart om det blir lønnsomt i fremtiden, skriver hun, og hevder at det går for fort:

– Vindkraftaktørene presser våre norske politikere og myndigheter, og roper varsko om at det haster å komme i gang dersom Norge skal være en del av vindkrafteventyret til havs. Det vil med andre ord ikke å være tid til å vurdere konsekvensene.

Hun skriver videre at fiskerinæringen er kritiske til at myndighetene overser viktige fiskeri- og miljøinteresser og legger til side føre-var prinsippet knyttet til forvaltningen av våre viktigste fiskebestander – i dette industrikappløpet om å bli verdensledende i jakten på grønn energi.

