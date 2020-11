annonse

Delstaten Georgias folkevalgte toppbyråkrat (state secretary) Brad Raffensperger (R) har beordret full omtelling i alle delstatens 159 fylker (counties). Det skjer etter at Joe Bidens ledelse er så liten som 14.110 stemmer.

I en annen utvikling er det innlevert et søksmål i Michigan fra Trump-kampanjen som angivelig inneholder underskrevne vitnemål som skal vise til omfattende valgjuks.

Det er avlagt nesten 5 millioner stemmer i Georgia, som har 10 millioner innbyggere. Omtellingen vil skje for hånd, og vil ta for seg et statistisk signifikant utvalg av stemmene for å sammenlikne med maskinopptellingen. Hensikten er å avgjøre om det finnes avgjørende avvik i programvare, maskiner eller bevisste forsøk på å manipulere resultatene. Det er Breitbart som rapporterer dette.

Donald Trump er nødt til å vinne Georgia om han skal ha noen mulighet til å nå 270 valgmenn.

Søksmål i Wayne County, Michigan

I en annen utvikling i delstaten Michigan har Trump-kampanjen innlevert et søksmål med omfattende dokumentasjon over 234-sider på det de mener er valgjuks i Wayne County. Det skal dreie seg konspirasjon for å holde republikanske observatører borte, et stort antall stemmesedler med samme signatur som er talt med i sluttresultatet, stemmer som er talt opp flere ganger o.l.

Trumps pressesekretær Kayleigh McEnany og det republikanske partiets styreleder Ronna McDaniel var på Fox News Sean Hannity tirsdag kveld amerikansk tid og forklarte innholdet. De skal ha en rekke signerte uttalelser fra mennesker som angivelig bekrefter anklagene.

– Vi hører stadig «hvor er bevisene»? Jo, her er de, sier McEnany og holder opp en bunke papirer.

Deler av intervjuet kan sees i tweeten under – tweeten er forøvrig merket av Twitter med en advarsel.

WATCH: @kayleighmcenany runs through the shocking allegations of voter irregularities revealed in 234 pages of signed and sworn affidavits.

"These are real and anyone who cares about transparency and integrity of the system should want this to proceed to the discovery phase." pic.twitter.com/hesu7C9y77

November 11, 2020