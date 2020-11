annonse

«Terror virker (på norske politikere): Helt ærlig snakket Erna, tror du dette går over av seg selv?» Dette var min oppsummering av ferske nyheter om muslimers angrep på mennesker i Vest-Europa og det økte sikkerhetsnivået. Facebook tålte det ikke.

I forrige uke la jeg i bakkant av beskjeden fra Politidirektoratet om å bevæpne polititjenestemenn og kvinner midlertidig fra 5. november ut en Facebook-melding om dette.

Nedenfor i denne saken ligger innholdet, som Facebook mener er «en hatefull ytring».

Her i Norge er vi «beriket» med Faktisk.no, som aktivt jobber med sensur på vegne av Facebook. Faktisk.no er eid av noen av Norges aller verste desinformatører knyttet til innvandring, klima og også Trump-politikk.

Det er klart det er en uheldig kobling at nyhetene NRK, TV2, VG, Dagbladet, rundt 80 Amedia-aviser og aviskonsernet PolarisMedia underslår og/ eller lyver om, skal sensureres vekk av faktisk.no på Facebook.

Portvokter-rollen mediene har, der de velger vekk saker de ikke vil ha debatt om eller saker de velger å lage et forvrengt fokus på, er altså utvidet til også å omfatte «vokterrollen» i det sosiale mediet Facebook.

Totalitær kontroll av nyhetsbildet vil man kunne kalle slikt.

Nådde mange likesinnede

Vi kommer altså ikke unna det faktum at det er personer med tilknytning til islam – muslimer – som står bak grusom terror i Europa i senere tid.

Det å la være å snakke om det, la være å skrive om dette og eventuelt sensurere det bort er helt forkastelig og et regelrett svik mot egen befolkning.

Innlegget mitt traff åpenbart mange mennesker på Facebook, og fra min egen side ble innlegget delt, kommentert og likt voldsomt mange ganger, samt at innlegget også lå i grupper der engasjementet rundt saken var stort.

Slik det ser ut til har Big tech lagt seg på en konsekvent linje der kritikere av mislykket integrering og for stor innvandring, klima-realister og i de siste fire årene potensielle supportere av Donald Trump, alle er henvist til «skammekroken».

Samtidig er personer med «gode og menneskelige tanker og ideer», som for eksempel folk på venstresiden i norsk politikk, representanter for rubbel og bit av antirasistiske krefter, klimahysterikere og gjerne «myk-islamister» har rimelig fritt spillerom i plattformer som Facebook, Twitter m.v.

Helt åpenbart er dette et demokratisk problem, og det knuger ytringsfriheten.

«Et hatefullt innlegg» – bedøm selv*

Mitt innlegg den 6. november i år lød altså:

Politidirektoratet begrunner vedtaket om midlertidig bevæpning av mannskapene med at trusselen fra ekstreme islamister har økt.

Politiet i Sverige varslet fredag i uka som gikk at de forbereder seg på muslimske terrorangrep, og har kalt inn mannskap trent for tunge våpen.

Årsaken er ifølge svenske medier de nylige muslimske terrorangrepene i Europa.

Ifølge opplysninger i media har det svenske politiet detaljert informasjon om at de nylige muslimske terrorangrepene i Sentral-Europa kan bli flyttet til Sverige.

Frankrike

Frankrike har vært rammet av terror flere ganger og det verste terroranslaget kom i november 2015, da 89 personer ble drept av muslimske terrorister inne i konsertlokalet Bataclan, samt at flere andre omkom i angrep utført av muslimer andre steder samme dag.

Nylig ble en lærer knivdrept og kappet hodet av i Paris i forbindelse med klasseundervisning knyttet til ytringsfrihet, der Muhammed-karikaturer ble vist og kort tid etter ble ytterligere tre drept i en kirke i Nice av en muslim.

Ikke et eneste av disse nevnte tilfellene i Frankrike er utført av “ensomme ulver”, men er planlagt og utført av flere.

Så går det ikke mange dagene etter at den franske presidenten Macron har satt politiet i høy beredskap mot muslimsk terrorisme, det er utvist hat-predikanter fra Frankrike og islamske organisasjoner med tvilsom virksomhet er nedstengt, så markerer muslimer seg igjen.

Nå er det den nye filmen til Borat som “krenker og opprører muslimer”. På filmplakatene dekker Borat til sine edlere deler med munnbind, men det er ikke dette som har fått muslimer i Paris til å gå fra konseptene, når de krever at filmplakatene skal fjernes.

På plakatene har også Borat en ring med ordet “Allah” på arabisk. Kritikere har kontaktet den franske hovedstadens offentlige transport RATP for å oppfordre dem til å ta ned plakater som “antas å fornærme islam”.

Mange bussjåfører, som i stor grad er muslimer, er også enige i kritikken og krever at de blir tatt ned.

I sosiale medier har det blitt opprør over anmeldelser som indikerer at filmen kan være “støtende”, “provoserende” og “mangel på respekt”.

Østerrike

Tirsdag i forrige uke gjennomførte politiet i Østerrike 18 raid på forskjellige adresser i og rundt hovedstaden Wien og arresterte til sammen 14 personer mistenkt for involvering i det muslimske terrorangrepet, der fire personer ble drept og 24 skadet, fem av dem alvorlig eller livstruende.

Flere personer kan ha deltatt i angrepene, og flere arrestasjoner kan forventes.

En av terroristene, identifisert som en 20 år gammel og tidligere dømt kriminell, men nylig løslatt albansk migrant Kujtim Fejzulai, ble skutt i en konfrontasjon med politiet.

Kritikk rettes mot at Kujtim Fejzulai ble løslatt for tidlig fra fengselet, hvor han sonet en dom for tilknytning til en terrororganisasjon og etter å ha forsøkt å komme til Syria for å bli med i IS.

En løslatelseskomité gjorde den feilaktige vurderingen at Kujtim var rehabilitert og at han ikke utgjorde en fortsatt terrortrussel.

Den drepte gjerningsmannen var ikke “ensom ulv”, slik mange feige politikere ønsker å melde om for å beskytte “de snille muslimene”, som sjelden tar avstand fra terrorhandlingene i det offentlige rom utført av andre muslimer.

Tusenvis av politimannskaper og militære patruljerer fremdeles i gatene i og rundt Wien. Tre dager med nasjonal sorg kunngjort.

Tyskland

Flere muslimske skoleelever i Berlin sier klart og tydelig at de synes den franske ungdomsskolelæreren Samuel Paty fikk som fortjent, da han ble halshugget på åpen gate.

Disse muslimske ungdommene synes også jødene fikk som fortjent under den andre verdenskrig.

I følge den tyske avisen Tagesspiel har de muslimske ungdommene lært slikt i konservative moskeer, av foreldrene, og av TV-sendinger fra hjemlandet, og dette toppes med homofobi og patriarkalske holdninger.

De tyske lærerne sier til Tagesspiel at de er bekymret for sin egen sikkerhet, og for at ungdom vokser opp uten noe forståelse for demokrati, fellesskap og frihet.

En lærer sier til avisen: “Religionsfrihet er veldig viktig for dem, men å fornærme profeten er ikke ytringsfrihet for dem.”

Sverige

Det skytes, drepes og voldtas over en lav sko i Sverige og hovedtyngden av gjerningsmennene er fra MENA-land.

Sverige har tatt inn 2 millioner ikke-vestlige de siste 10 årene og straffes massivt for dette.

I min naboby, Strømstad i Sverige – en liten by med 11 tusen innbyggere, har helvete brutt løs på skolene.

Strømstad kommune har, framfor å ta tak i de massive problemene og den volden MENA-ungdom forårsaker, valgt å se mellom fingrene med galskapen , og har skaffet seg tunge møbler i klasserommet, som ikke kan kastes på de øvrige elevene og lærerne.

Flere ganger er MENA-ungdom på Strømstads skoler pågrepet med kniv i klasserommet, men opplysningene kommer aldri ut i det offentlige rom, fordi ingen vil erkjenne at Sverige har mislyktes totalt med alt for stor innvandring og elendig integrering.

Da Sylvi Listhaug i 2017 nevnte “svenske tilstander” raste norske politikere og norsk presse mot henne sammen med svenske politikere.

Etter 2017 har situasjonen forverret seg betydelig hos de blå-gule.

Norge

“Terror virker” Erna Solberg, for ellers ville du – som tidligere gikk under tilnavnet “Jern-Erna” ha ryddet opp i galskapen, og sagt blankt nei til Moria-personer, der 75 prosent av folkene i leiren var unge, afghanske menn uten beskyttelsesbehov.

Du ville heller ikke ha sagt ja til 3000 kvoteflyktninger, Erna, som er Høyre, Venstre og KrFs forslag for 2021, om du hadde utvist et snev av lederskap det var verdt å se opp til.

Du er redd for terror Erna Solberg, og det er ikke bare muslimske aktivister du er redd for, men du er redd for den meningsterroren du kan bli utsatt for av NGOer, norske medier og av den politiske opposisjonen minus Fremskrittspartiet på Stortinget.

Hadde det vært noe tæl i deg Erna Solberg, ville du ha sagt “nei til mer innvandring” og “ja til å bekjempe islamsk terrorisme”.

Så hadde du oppsøkt øvrige europeiske land, og gitt din fulle støtte til terrorbekjempelse, lagt store penger på bordet for å lage et apparat til nettopp å slå ned på terrorister av alle slag.

Og kom ikke en gang til og snakk om at det er “ensomme ulver” blant muslimene, som står for denne terroren vi har sett innenfor de siste tre ukene.

Da Manshaus angrep moskeen i Bærum ble hele det norske folk stemplet som “hvite rasister” og vi ble nærmest avkrevd å innrømme det.

Det er det stikk motsatte som skjer når du Erna Solberg skal beskytte Norges muslimer, for der i gården er det bare de “ensomme ulvene” som kan finne på noe jævelskap.

Dette vi ser i Europa er organisert terror fra folk med en sliten, gammeldags, anti-demokratisk politisk retning/ religion, som det ikke er mulig å forhandle med hva angår demokrati og ytringsfrihet.

Når skal alt dette gå opp for deg Erna Solberg?

Når skal du legge bort “muslimhat-spillereglene” du og Abid Raja fremmet for kort tid tilbake, og se fakta i øynene:

Islam har ingen naturlig plass i det demokratiske Europa!

Tror du inntoget av islam i Europa og utfordringene rundt dette går over av seg selv, Erna Solberg?

Og helt til sist en oppfordring til Siv Jensen og Fremskrittspartiet:

Kapp hånda av dagens regjering, la Erna-regjeringen gå av snarest, slik at Jonas får styre landet fram til neste valg i september 2021.

Ingen kommer til å merke noen forskjell og det kan ikke bli verre fram til neste valg!

—

I min opprinnelige melding på Facebook skrev jeg også: «Skulle Facebook finne denne meningsutvekslingen fra meg å være “hatytring”, så er den også å finne på min konto på MeWe, Gab og Parler.»

Det er grunn til å gjenta at de tre sistnevnte plattformene langt på vei opererer uten sensur, og at meningsutvekslingen derfor er mye mer interessant og mangfoldig enn den kan bli hos Facebook og Twitter med det sensur regimet man der har lagt seg på.

*Opprinnelig var innlegget publisert den 6. november og ordlyden i saken hva angår “i dag”, “i morgen” osv. er justert for denne publiseringen.

