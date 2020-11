annonse

– Den enkelte har et ansvar her for å finne alternative måter å trene på når man bor i en kommune hvor treningssentre er stengt

Etter at Osloborgere tirsdag kveld «flyktet» over Oslogrensen for å trene på åpne SATS-sentre, grep helseminister Bent Høie inn og ringte kommunen. Bærum svarte med å innkalle formannskapet i kommunen, som straks innførte skjenkestopp og stengte treningssentrene.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er tydelig overfor VG om hva han synes om nordmenn som reiser for å finne Corona-smytthull:

– Det er ikke intensjonen bak regelen som Oslo og andre kommuner har vedtatt, sier han.

– Disse reglene er vedtatt for at man skal begrense kontakten med mennesker og unngå å reise unødvendig. Det er i strid med hensikten, den enkelte har et ansvar her for å finne alternative måter å trene på når man bor i en kommune hvor treningssentre er stengt, fortsetter Nakstad.

Helseminister Bent Høie uttalte også tirsdag at ikke er greit for osloborgere å reise til andre kommuner for å trene.

