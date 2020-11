annonse

–Dette var på tide at pensjonistene endelig får igjen noe av kjøpekraften de har tapt siden 2011.

På Facebook får Sylvi Listhaug og Fremskrittspartiet både støtte og kritikk for fellesforslaget med SV og Pensjonistforbundet om lik lønnsutviklijng for pensjonister og lønnsmottakere.

FrP, SV og Pensjonistforbundet er enige om forslag som vil sette stopper for at pensjonistene får redusert kjøpekraft og heve minste pensjonsnivå. Samtidig inviterer de partiene på Stortinget med på et bredt forlik.

Partiene og Pensjonistforbundet er enige om flere forslag som vil hindre underreguleringen, sikre pensjonistene en forhandlingsrett og plass i teknisk beregningsutvalg, og heve inntekten til minstepensjonistene til EUs fattigdomsgrense.

– Pensjonistene og de uføre må jo også få dekket det enorme etterslepet de siste årene. Kjempebra, skriver en kvinne på Facebook som reaksjon.

Flere er positive, men de fleste som skriver fester liten lit til at forslaget vil bli en realitet.

– Det er bare å følge godt med hvilken partier som nekter pensjonistene den innteksutviklingen de har krav på, skriver en person i kommentarfeltet.

– Det skulle du ha kommet med for lenge siden, skriver en annen.

En mann håper Frp og resten av opposisjonen vil sette hardt mot hardt.

–Dette var på tide at pensjonistene endelig får igjen noe av kjøpekraften de har tapt siden 2011, bra at det også blir gitt 1,5 milliarder til sykehusene, 2,4 milliarder til reduserte bomavgifter og redusere egenandelene, hvis ikke dette går igjennom i budsjettforhandlingene, så håper vi at opposisjon med FrP, Ap og Sp gjør at det får flertall i stortinget!

Nok fra før

Men noen mener også pensjonistene har nok fra før:

– Tenk etter hvordan du bruker pengene, vi pensjonister i Norge har det godt!, skriver en kvinne.

Andre er bekymret for at løftene fra Listhaug og de andre politikerne raskt vil bli glemt.

–La nå ikke dette forslaget bare bli «valgflesk» og glemt når valget er over, som alle andre forslag for å bedre pensjonistenes hverdag, skriver en mann.

– Tror det ikke før jeg ser det på lønnsslippen, skriver en annen.

