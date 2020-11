annonse

annonse

Det tyske stormagasinet Der Spiegel fikk massiv kritikk med sin forside 4. februar 2017, da de illustrerte Donald Trump som hadde halshogget Frihetsgudinnen.

I helgen publiserte avisen en oppdatert versjon av forsiden. Denne gangen illustreres Joe Biden som setter statuens hode på plass igjen.

NRK har publisert en liten notis om den oppsiktsvekkende forsiden. Statskanalen skriver at Der Spiegel «ikke er redd for å vise hvilken side de står på med tanke på valget i USA», noe som tolkes at de mener det tyske magasinet er modig.

annonse

annonse

Am 4.2.2017 veröffentlichte Der SPIEGEL ein weitweit beachtetes Titelcover, auf dem Donald Trump "Lady Liberty" den Kopf abtrennt. Heute, am 7.11.2020, nehmen wir Bezug auf dieses Cover – mit dem neuen Titelbild auf unserer Ausgabe … #46. // (c) @edelstudio #BidenHarris2020 pic.twitter.com/jHcRtsXoqm — DER SPIEGEL (@derspiegel) November 7, 2020

Hitler-bart på Trump

NRK påstår at de selv er nøytrale og bedriver objektiv journalistikk.

annonse

Det gjør også Norges største avis VG.

Den venstreorienterte norske avisen tegnet Hitler-bart på Donald Trump i 2017 med påskriften «denne kjeften splitter USA». VG har vunnet mange journalist-priser etter Hitler-bart-forsiden.

Avisens redaktør, Gard Steiro, ble også kåret til «årets redaktør» året etter.

.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474