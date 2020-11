annonse

Hykleriet og dobbeltmoralen i mediene har vært plagsom lenge. Men det blir dessverre bare verre.

En lang rekke av mediene i USA og i Norge har slått fast at Joe Biden er vinner av valget. Det til tross for at marginene er hårfine i en rekke delstater, slik det også var i 2016, den gang i favør av Donald Trump. Totalt leder Joe Biden med kun 276.000 stemmer i disse vippestatene. Det har også vært et rekordhøyt antall poststemmer, som innebærer sine egne utfordringer. Donald Trump og republikanerne er derfor i sin fulle konstitusjonelle rett til å bruke rettssystemet for å utfordre opptellingen og gjennomføringen av valget.

Og innen den tid kan ingen utrope Joe Biden som vinner og kreve lydighet for kravet. Og heller ikke mediene kan ved sine egne påstander skape en politisk virkelighet og seier for «sin» kandidat.

Det er for tidlig å si noe om omfanget av irregulære stemmer eller nivået av bevisst juks. Noe har det vært, som det vel foregår alltid og i de fleste land, men det er nettopp rettslige og grundige undersøkelser som må avgjøre hva som har skjedd og om det er betydelig mer denne gang. Det skal en del til om nok stemmer blir snudd eller kastet ut til at Trump vinner, men la oss vente til rettsprosessene har gjort sitt snarere enn å konkludere allerede nå.

Det er liten tvil om at det er en betydelig mistenksomhet blant Trumps tilhengere til resultatets gyldighet. Men at det finnes skepsis til demokratene, mediene og byråkratiet (den dype staten), har deler av sin grunn i den åpenbare kampanjen og de uredelige metodene disse aktørene har tatt i bruk for å undergrave Trump helt siden 2016. Ikke minst spredde de sine egne konspirasjonsteorier om «Russia-collusion» i årevis.

Gitt metodene som ble brukt for å sette Trump ute av spill etter at han var lovlig valgt, er det ikke rart om mange mener at noen av disse aktørene også er moralsk kapable til å jukse i valget av 2020. Selvfølgelig ville noen av dem vært tilbøyelige til å jukse, hvis de trodde de kunne slippe unna med det. Spørsmålet er dermed om det amerikanske valgsystemet har nok sikkerhet og kontroll. Forhåpentlig har systemet de mekanismene.

At medier og Big Tech har motarbeidet Trump før valget og slik sett har påvirket resultatet, er det liten tvil om. Som professor Victor Davis Hanson sier er demokratene blitt partiet for de aller rikeste og de aller fattigste (se dette intervjuet han gjør med Ben Shapiro), mens middelklassen og arbeiderklassen stemmer på Trump. Wall Street ga mer penger til Biden enn til Trump. Også den adminstrative staten har strittet imot forsøkene på å «drenere sumpen».

Men det er samtidig grunn til å puste gjennom nesen når det gjelder en del av de teoriene som fremsettes om nivået på juks. Det tjener ingens hensikt å fyre opp mistanken utover det vi har grunnlag for. Vi skal tross alt gå videre som helhetlige samfunn. Det er ikke ofte Resett kommenterer på våre kollegaer i Document.no, men jeg synes kanskje redaktør Hans Rustad de siste dagene har gått vel langt i sine spekulasjoner og at hans bruk av karakteristikker om løgn fra demokratene og mediene kan virke en smule intens.

Men jeg kan også forstå Rustads frustrasjon med de etablerte mediene. De er virkelig «til å få fnatt av» som en bekjent av meg uttrykte det. For nå har de kastet overbord enhver kritisk dekning av det de anser som den neste amerikanske presidenten. Jeg må innrømme at jeg finner uttrykket «kvalmende» som beskrivende for hykleriet og den dobbeltmoralen hovedstrømsmediene utviser om USA akkurat nå. Det mangler kritisk sans og balanse og har byttet ut forakt mot Trump med nesegrus applaus for Joe Biden.

Det har også etablert seg en aksept for at medier og sosiale medieplattformer ikke skal la folkevalgte de ikke liker få uttale seg direkte til sine egne velgere. At til og med Fox News kutter av en pressekonferanse fra Trumps pressesekretær fordi de på sparket mener at det som blir sagt ikke kan underbygges, er helt skandaløst. Og Twitter sletter prominente menneskers kontoer og tweets over en lav sko – og ingen av oss virker å være overrasket over at det skjer.

Vi er dessverre kommet dit i store deler av Vesten at det ikke finnes noe skille mellom journalistikk og politikk og kulturkamp. Alt er sauset sammen i en suppe av aktører som ikke skyr noen midler for å vinne frem med sine synspunkter.

I en slik situasjon er kvalitet og dybde viktigere enn noensinne, og vi skal gjøre vårt beste på Resett for å skille fakta fra sprøyt, og analyser fra propaganda. Det kommer ikke til å bli lett, men vi skal gjør vårt beste for å gi dere en «opposisjon» som dere kan stole på.

Hva dette kommer til å ende med, vet vel ingen.

