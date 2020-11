annonse

I en meningsartikkel i adresseavisen går varsleren fra kornåkerbryllupet i Trøndelag ut og kaller Trine Skei Grande sin versjon av saken for «Toillprat».

Gro Spieler er ikke nådig i sin karakteristikk av Grande, der hun i en meningsartikkel både takker Resett for å ha belyst saken på riktig måte og beskylder den tidligere Venstre-lederen for å tie om sannheten.

– Jeg er «varsleren» og er ikke høyreorientert, men langt ut på venstresida i politikken. Jeg er en av mange som var til stede sammen med deg Trine Skei Grande i et bryllup i 2008. Jeg var edru og var svært sjokkert over framgangsmåten din, ved at du som en anerkjent politiker og godt moden kvinne gjorde tilnærmelser mot flere unge menn under festen, og at du til slutt dro sammen med en ung mann i kornåkeren. Det var ikke greit Trine. Du burde vært voksen nok til å beklage, istedenfor å nekte at det har skjedd. Vi er mange som var til stede i bryllupet og vet hva som skjedde, slår hun fast.

– Resett forteller sannheten. Takk til Resett. Du sier at krefter i ytre høyre publiserer en gammel om intim kontakt i en kornåker for å holde Venstre ut av regjeringen.» «Toillprat.» sier vi på trøndersk, skriver Spieler.

Hun forteller videre at hun selv befinner seg langt ute på venstresiden politisk, og at hun var sjokkert over oppførselen Grande utviste under bryllupet.

Gutten og familien er bekjente av Spieler, og hun reagerer sterkt på måten Grande opptrådte på i tiden rett før og etter at hun ble statsråd.

– Du viste ingen ydmykhet, ingen anger, heller ingen omtanke. Like før du skulle bli tilsatt som statsråd i 2018 ringer du til mannen og sier at dere var to om det. Han sa det var greit, hadde ingen lyst til å gå ut i offentligheten med dette. Han hadde tiet om dette i ti år. Uka etter ringer du til ham og sier at det var han som « hoppa på», skriver varsleren.

Hun skriver videre at hendelsen i kornåkeren ble underkommunisert fra guttens side da han endelig gikk ut offentlig med saken, fordi han syntes det var veldig vanskelig og ikke ønsker noen vondt.

Gro Spieler skriver til slutt årsaken til at hun varslet om saken.

– Årsaken til at jeg varslet i 2018 var min bekymring for den unge mannen og at jeg var sterkt kritisk til din og statsministerens håndtering av saken. Jeg etterlyste etikk, empati – og forlangte en unnskyldning. Den kom aldri.

