annonse

annonse

I Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett skal det brukes milliarder til alle gode formål.

De lover billigere barnehager og SFO, økt pendlerfradrag, feriepenger til arbeidsløse og mer støtte til tannhelse. Men hvor skal de hente milliardene?

NTB skriver at Arbeiderpartiets lover å bruke 220 millioner kroner til ladestasjoner i distriktene, så skal de gi bort 161 millioner på tiltak innen arbeidslivet. Ap ønsker også å ansette 1.000 nye lærere, så vil de kutte 600 millioner kroner i offentlige gebyrer. Dernest vil de styrke sykehusøkonomien med 1 milliard og innføre et lavere tak for egenandelen for helsetjenester, noe som har en prislapp på 1 milliard kroner.

annonse

Det er en rekke lovnader, slik som milliardsatsing på hydrogen, styrking av Ringeriksbanen til 130 millioner kroner og en halv milliard til ulike maritime satsinger, inkludert 125 millioner til hydrogendrevne hurtigbåter, alt dette har fått plass i Aps budsjett.

NTB har summert alle løftene og kommet frem til en prislapp på ti milliarder kroner.

Skatteøkning

annonse

Spørsmålet er hvor skal Ap dekke inn utgiftene, de har ikke foretatt noen store kutt. De vil redusere konsulentbruken i staten med 2,4 milliarder, så kutte i kontantstøtten med 745 millioner kroner samt ta vekk 147 millioner kroner fra støtten til private barnehager.

Men de største inndekningen er å øke skatten, Ap har i sitt alternative statsbudsjett påplusset skatteinntektene med 7,2 milliarder kroner. De vil også hente inn midler ved å øke CO2-avgiften med 10 prosent hvert år fram til 2030.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474