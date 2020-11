annonse

annonse

Rosie Isabelle Dyas, britisk diplomat og talsperson i Midtøsten, skrev følgende tweet den 4. november 2020:

Tweets by RosieDyasUK

annonse

«Abu Bakr den Sannferdige, måtte Gud være fornøyd med ham, sa: Ikke kutt ned et fruktbart tre, og ikke ødelegg en bygning, og ikke slakt en sau ei kamel med mindre det er for å spise, og ikke brenn et palmetre ei drukne det.. Idag begynner nedtellingen til COP26 (red. anm. 26th UN Climate Change Conference of the Parties) i Storbritannia det kommende året. Det er vår plikt å forsvare jordkloden. La oss sammen helbrede fenomenet klimaendring.»

For utenforstående kan dette virke som et godt steg i retning av miljøvern. For en som meg, som er betatt av historie og teologi og ser sammenhengen dette har med dagens utfordringer slik som terrorisme, er noe av det som provoserer meg aller mest når man bruker noe for å fremstille en person som en fredsdue, når samme person er skyldig for flere av historiens verste grusomheter.

Drep de kristne, men ikke brenn juletrær!

annonse

Det er en trist ironi at nevnte sitat av kalifen Abu Bakr ble brukt til å fremme noe positivt slik som miljøbeskyttelse, når det i virkeligheten har rot i slakting av kristne og kolonialisering. Det kan sammenlignes med en svart komedie der en terrorist sier: “Halshugg de kristne, men ikke brenn deres juletrær!”

Les også: Listhaug krever stopp i bistand til Palestina: – De lønner terrorister

Sitatet Dyas brukte er toppen av isfjellet, og er kun siste del av den litt lengre beretningen der Abu Bakr sier:

«Du vil finne et folk som har barbert midten av deres hoder av hår, derfor, slå det de har barbert med sverdet!»

Med dette refererte han til kristne diakoner, prester, munker og kirkemenn da han sendte sin hær til Sham (Levanten) for erobring. Sitatet er hentet fra boken Al-Muwatta’, av Malik bin Anas fra det 8. århundre e. Kr., en av sunni-retningens fire lovskolegrunnleggere. Nevnte bok var ment å fungere som en religiøs veiledning til abbasidenes koloniale virksomheter og politikk. Malik var nemlig ansatt av kalifatet og levde med stor rikdom. I dag fungerer hans bok som en hovedkilde til islamsk rettsvitenskap hos sunni-retningen.

Kristen arvesynd gir bane for islamsk terrorisme

annonse

Jeg opplever at det henger sammen med arvesynd-kultur at mange i Vesten opplever et behov for å tilfredsstille motstandere i nåtiden på grunn av noe vestlig imperialisme begikk i fortiden. Dyas’ tweet er et forsøk på forbedre Storbritannias image i den muslimske verden ved å tilegne seg muslimers støtte.

Å rose en blodtørstig, massemordersk, kalif med en kriminell historie, er dessuten direkte farlig; ved å gi ham hellighet og legitimitet kan dette få flere til å følge ham. Det er nemlig den samme Abu Bakr som etter Mohammeds martyrdom kapret kalifatet med makt, drev blodige interne maktkamper, brant mennesker levende og tok andre muslimer- og ikke-muslimer som slaver. Den Islamske Staten refererte til kalifens handling som en rettskilde til islamsk straffelov, i en henrettelsesvideo da de brant en jordansk pilot levende.

Ikke risiker sikkerhet på bekostning av profitt

Dersom britene – eller Vesten generelt – har et ønske om å forbedre sitt image i den muslimske verden, må de nemlig endre på sin politikk i Midtøsten. Blant annet må vestlige stater ta tak i proxyer i form av religiøse grupper som tjener fremmede regimers interesser i Vesten, og særlig gjelder det Iran og Saudi-Arabia som forsøker å ta på seg rollen i å representere henholdsvis sjia- og sunni-retningene.

Ikke minst må Vesten stoppe våpensalg til- og revurdere sine diplomatiske forhold med saudi-regimet. Vesten gir saudiene akkurat den definisjonsmakten de vil ha. En enkel tilnærming av dannelsen til den saudiske staten, er IS på steroider! Jeg vil ikke forundres dersom kapitalismens profittjag vil få vestlige land til å eie akjser i saudienes multi-milliardvirksomhet som drives av Hajj (den muslimske pilegrimsreisen).

Hva om den Islamske Staten ikke hadde blitt nedkjempet, ville kapitalismen ha ført til at vestlige land om noen tiår dannet diplomatiske forhold med dem?

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474