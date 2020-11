annonse

Utenrikspolitisk forsker mener at folk ikke forstår hvor revolusjonært Trumps presidentskapet har prøvd å være i sin utenrikspolitikk.

NUPI-forsker Morten Bøås har skrevet en kronikk i Aftenposten om hvordan amerikansk utenrikspolitikk kan se ut fremover under en Biden-administrasjon, som han mener vil stå overfor store utenrikspolitiske utfordringer.

Bøås ser også med edruelig øye på Trumps-administrasjonens viktigste utenrikspolitiske saker og gjennomslag, samt den utenrikspolitiske arven Trump som etterlater seg.

Mer form enn innhold

Bøås argumenterer med at Trumps presidentskap har vært preget av støy, som har ført til at mange at mange politiske kommentatorer har falt i den fellen i å være mer opptatt av form enn av innhold. Som et resultat, har mange ikke har tatt inn over seg hvor revolusjonært dette presidentskapet har prøvd å være med tanke på utenrikspolitikk.

– Trump og hans nærmeste medarbeidere har kastet seg over en rekke saksområder. Hva er det viktigste de har gjort? Hva har de oppnådd, og hvilke utfordringer gir dette for Biden og hans kommende administrasjon?, spør Bøås retorisk.

– Det åpenbare, men også mest underkommuniserte, er at i motsetning til sine nærmeste forgjengere har ikke Trump startet noen nye, internasjonale kriger. Det er ikke noe Afghanistan, Irak, Libya eller Somalia som ligger der, når historikere om noen tiår kommer til å se på Trumps presidentskap med mer nøytrale briller enn hva de fleste er i stand til i dag, skriver forskeren.

Slutten av Afghanistan-krigen

Bøås argumenterer med at Trump har maktet noe Obama ikke var i nærheten av. Å nærme seg en avslutning på den amerikanske krigen i Afghanistan. Denne prosessen kan Biden nå sette en stopper for.

Mens Taliban nettopp har bedt Biden om å følge opp fredsavtalen som de har inngått med Trump, har Biden vært kritisk til Trumps pragmatiske holdning til Taliban under valgkampen.

– Det er mulig at Biden kan insistere på liberale krav som Taliban vil finne uakseptable, og da vil krigen fortsette. Taliban får ikke en hånd på maktens ratt i Afghanistan, men krigen og lidelsene vil fortsette. USAs allierte, Norge inkludert, vil fortsatt sitte fast i en hengemyr av menneskelig lidelse i Afghanistan, skriver Bøås.

Motstanden mot Israel er brutt

Bøås tar deretter opp et Midtøsten som er i voldsom endring, og mener at Trump-administrasjonen har endret betingelsene for forholdet mellom Israel og statene i regionen. Han synes det blir interessert å se hvordan et Biden-ledet USA vil forholde seg til at den forente arabiske motstanden mot Israel er brutt.

– På 1970-tallet ble Den arabiske liga enige om de tre «nei-ene», hvor medlemslandene ikke skulle forhandle med, anerkjenne eller inngå fred med Israel. De ble historie i høst, da Bahrain og De forente arabiske emirater opprettet formelle diplomatiske relasjoner med Israel, skriver han.

– Trumps administrasjon har spilt en viktig rolle i denne prosessen, som også har svekket Palestinas sak. Palestina-spørsmålet definerer ikke lenger den internasjonale politikken i Midtøsten. Det gjør Syria, men i enda større grad Iran. Og det viktigste for Trump var å isolere Iran. Landet er i dag internasjonalt isolert, og for Trump er det en seier, legger han til.

Bøås tror at dette kan bli en lei nøtt for Biden, siden mange av hans tilhengere vil at USA setter Palestina-spørsmålet tilbake på Midtøsten-agendaen, og spør:

– Hvordan kan Biden balansere dette med at USA går tilbake til en atomavtale med Iran sammen med at han har lovet at fokus på menneskerettigheter skal være bærende for USAs forbindelser med alle fremmede makter?

Artikkelen fortsetter:

Russland og Kina

Bøås tar deretter opp USAs forhold til Russland og Kina, hvor det reelt sett ikke skjedd mye nytt under Trump, på tross av mye medieoppstyr.

– Rundt Russland har det vært mye støy knyttet til påstandene om russisk innblanding i 2016-valget i USA. Ellers er det mer kontinuitet enn endring, bare med hardere ord, skriver han.

– Det samme kan sies om forholdet til Kina. Synet på Kina som USAs største rival har ligget der lenge. Handelskrigen som Trump startet, er uttrykk for en oppfatning som er forankret både blant demokrater og republikanere, legger han til.

Ingen nye kriger

Så hva står vi da igjen med etter Trump?, spør Bøås avslutningsvis.

NUPI-forskeren mener at fraværet til nye kriger sannsynligvis kommer til å bli det viktigste for ettermælet til Trump.

– Sluttfører Biden den prosessen Trump startet i Afghanistan, vil dette bli en av Trumps store internasjonale merkesaker. Det endrede politiske landskapet i Midtøsten som Trump har bidratt til, vil være en faktor i internasjonal politikk en god stund fremover, skriver han.

– Når historikere ser på denne perioden en gang i fremtiden, er det godt mulig at det de vil legge mest vekt på, er det Trump ikke gjorde – han startet ingen nye kriger, avslutter NUPI-forskeren.

