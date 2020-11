annonse

annonse

Rundt dobbbelt så mange er smittet i bydeler med høy andel innvandrere.

Det var i et intervju i Aftenposten statsminister Erna Solberg anklaget nordmenn for fremmedfrykt fordi man er bekymret for coronasmitte i innvandrermiljøer.

– Med frykt så mistror vi hverandre. Det er en farlig utvikling. Selv om vi er bekymret for høy smitte blant innvandrere, så skjer fremdeles mesteparten av smitten i majoritetsbefolkningen, sa statsministeren.

annonse

Men tall fra Beredskapsetaten i Oslo kommune viser en tydelig trend: Smitten er langt høyere i bydeler i Oslo med høy innvandrerandel.

Les også: Hvorfor har du så lave tanker om nordmenn, Erna Solberg?

Dobbelt så mange

annonse

Kommunen publiserer en oversikt over smittede per 10.000 innbyggere. Tallene viser at det er rundt dobbelt så mange smittede i bydeler der et flertall av befolkningen har innvandrerbakgrunn.

For eksempel har bydel Alnal en andel på 423 smittede per 10.000 innbyggere, mens nabobydelen Østensjø har 185 per 10.000.

Bydel Søndre Nordstrand topper statistikken med 453 smittede per 10.000 – det høyeste tallet i hele byen. Bydelen er også sammen med Stovner og Alna et av områdene i Oslo der over 50 prosent av befolkningen har opprinnelse fra et annet land enn Norge.

Til sammenlikning har den «blendahvite» nabobydelen Nordstrand 165 smittede per 10.000.

Ser man til Groruddalen finner man at Stovner der andelen innvandrere i 2015 var på 51,5 prosent , så er 429,9 av 10.000 innbyggere smittet, mens i Groruddal-bydelen Bjerke, der adelen i 2015 var på 42 prosent er 406,9 av 10.000 innbyggere smittet.

Tallene viser også at områder av byen med mange unge innbyggere har høyere smittetall enn der befolkningen er eldre. Det er for eksempel 241,3 av 10.000 som er smittet på Frogner, mens i Nordre Aker er kun 173,9 av 10.000 smittet.

annonse

Les også: Vi har ikke valgt deg for å bli kalt hatefulle, Erna. Norge er faktisk toleransens høyborg (+)

Oversikt

Her er oversikten over smittede i alle bydeler. Alle tallene viser andel av 10.000.

Alna – 423,7

Bjerke – 406,9

Frogner – 241,3

Gamle Oslo – 308,5

Grorud – 364,5

Grünerløkka – 283,5

Nordre Aker – 173,9

Nordstrand – 162

Østensjø – 185 – (94)

Sagene – 193 – (87)

annonse

Søndre Nordstrand – 453,1

St.Hanshaugen – 274,7

Stovner – 429,2

Ullern – 121,5

Vestre Aker – 171,5

Alna – 423,7

Bjerke – 406,9

Frogner – 241,3

Gamle Oslo – 308,5

Grorud – 364,5

Grünerløkka – 283,5

Nordre Aker – 173,9

Nordstrand – 162

Østensjø – 185

Sagene – 193

Søndre Nordstrand – 453,1

St.Hanshaugen – 274,7

Stovner – 429,2

Ullern – 121,5

Vestre Aker – 171,5

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474