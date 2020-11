annonse

annonse

En mann i slutten av 50-årene må møte i Oslo tingrett, tiltalt for grov mishandling av datteren fra hun var rundt to år gammel og 13 år framover.

Ifølge tiltalen skjedde mishandlingen mellom 1995 og oktober 2018 flere steder i Oslo og i Egypt.

«Volden besto blant annet i at han gjentatte ganger slo henne med flat hånd i ansiktet og/eller på kroppen, og at han gjentatte ganger slo henne med et belte og/eller en ridepisk og/eller en fjernkontroll på kroppen. Ved en anledning brant han henne på hånden med et strykejern», heter det i tiltalen tatt ut av Oslo statsadvokatembeter, skriver NTB.

annonse

annonse

Saken kommer opp for Oslo tingrett onsdag 18. november.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474