Den tidligere krigsveteranen og nåværende postmannen, Richard Hopkins, som i forrige uke tipset Project Veritas om valgfusk, sier Washington Post lyver i en ny artikkel der de hevder Hopkins har trukket tidligere uttalelser.

Står du frem og forteller om valgjuks får det konsekvenser. Flere store venstreorienterte nyhetsmedier har forsøkt å avfeie Hopkins uttalelser der han hevder at han ble bedt om å tilbakestemple datoer på post-stemmer i det amerikanske valget.

I Norge har Hopkins også blitt offer for «faktasjekk» hos Faktisk.no, som sår tvil om mannens historie. Faktisk.no har ikke vært i kontakt med mannen, men har allerede en dom klar.

Washington Post

Den venstreorienterte avisen Washington Post har gått et steg lengre i sin rapportering om Hopkins.

I en ny artikkel hevder de at Hopkins har fortalt etterforskere at han har trukket tilbake alt han har sagt til Project Veritas tidligere, der han hevder at han ble beordret å tilbakestemple datoer på post-stemmer.

Men Washington Post har kun anonyme kilder., skriver Fox News.

Benekter

Og nå tar Hopkins til motmæle. Han sier han ikke har trukket noe tilbake.

– Jeg har ikke trukket tilbake mine uttalelser. Du vil finne ut mer om dette i morgen. Jeg vil at Washington Post trekker tilbake sin artikkel som fremdeles ligger ute, sier Hopkins i en video publisert av Project Veritas.

Washington Post blir ansett som en seriøs nyhetsformidler av norske medier. Både TV 2 og NRK bruker ofte avisen som kilde i sine artikler.

Slettet pengeinnsamling

Hopkins ble deretter intervjuet av Project Veritas. Der ble det lagt frem lydopptak av hvordan Hopkins ble forhørt av føderale agenter som etterforsket saken.

Etterforskerne sa at de ønsket å presse Hopkins under avhøret. Hopkins tok opp det som ble sagt og lydopptaket kan høres i videoen under.

RECORDING: Federal agents “coerce” USPS whistleblower Hopkins to water down story. Hopkins doubles down… Agent Strasser: “I am trying to twist you a little bit” “I am scaring you here”…” we have Senators involved…DOJ involved…reason they called me is to try to harness.” pic.twitter.com/tK2JPu6Wqm — James O'Keefe (@JamesOKeefeIII) November 11, 2020

GOFUNDME TOOK HIS PAGE DOWN. Here is where you can support his family —> https://t.co/SH14Zi6dOl — James O'Keefe (@JamesOKeefeIII) November 11, 2020

Hopkins har følt seg truet og er redd for sin egen og familiens sikkerhet. Han opprettet en pengeinnsamlingsaksjonen på nettsiden GoFundMe. Men da folk begynte å støtte Hopkins, og sende han penger, ble innsamlingen slettet av GoFundMe.

Postmannen har nå opprettet en ny innsamling på nettstedet GiveSendGo. Flere tusen mennesker har støttet Hopkins og takker for at han er modig og står frem med historien sin.

«Faktasjekkeren» Faktisk.no, som tidligere har faktasjekket Hopkins uttalelser, har ikke faktasjekket Washington Post, som nå er blitt avslørt av hovedpersonen selv for å ha spredt uriktige påstander.

