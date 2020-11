annonse

annonse

Statsministeren bør slutte å late som om hun regjerer et rasistisk land.

Så er vi her igjen. Nok en gang er man nødt til å arrestere landets statsminister, fordi hun fremmer tendensiøse påstander om nordmenns angivelige fremmedfiendtlighet og trakassering av innvandrergrupper.

Fra sin beskyttede, privilegerte boble i statsministerboligen, snakker Erna Solberg som om det pågår en epidemi, ikke av corona eller en annen sykdom, men av hat. Hat fra nordmenn flest, rettet mot innvandrere og minoriteter. Dette er angivelig svært utbredt. Så utbredt at statsministeren synes hun må utbrodere om det i et intervju med Aftenposten.

annonse

annonse

– Jeg får meldinger om at polakker og utlendinger som jobber i Norge, blir trakassert. Svensker som pendler og arbeider i Norge, opplever også trakassering. Det skjer fordi folk er redde, sier Solberg.

Les også: Vi har ikke valgt deg for å bli kalt hatefulle, Erna. Norge er faktisk toleransens høyborg (+)

Anekdoter

annonse

Alt er basert på det statsministeren forteller at hun får høre om enkelte innvandrere. Altså er det slik at statsministeren lekser opp eget folk basert på noen anekdoter.

Noen ganger kan man lure på om Solberg egentlig vet i hvilket land hun er statsminister. Det er selvfølgelig ikke riktig å påstå at det ikke finnes hat i Norge, eller at ulike grupper, også hvite menn som pusher 50, opplever trakassering eller dårlig behandling på grunn av deres gruppetilhørighet. Men vi lever altså i et land som hører med blant verdens mest tolerante, åpne og generøse samfunn. Likevel har statsministeren lagt til seg et språk som skulle tilsi at Norge er en pøl av muslimhat, rasisme og fremmedfientlighet, der befolkningen generelt ikke tåler at andre ikke er helt som dem. Det er faktisk akkurat det statsministeren har gitt uttrykk for, i forbindelse med regjeringens handlingsplan mot muslimhat. Nå er vi altså her igjen.

Drakoniske tiltak

Og er det egentlig så merkelig at mange nordmenn er skeptiske til bevegelser over grensene og adferd i innvandrermiljøer, når situasjonen i landet vårt er som den er? Nå har regjeringen igjen innført smitteverntiltak som i en normalsituasjon hadde fremstått som totalitære, fordi de griper inn i folks privatliv på en måte som er utenkelig selv i en del autoritære samfunn. Dette er tiltak som går hardt utover næringslivet, og folks psykiske helse og trivsel. Likevel følger vi opp. Vi bidrar i dugnaden, holder oss mest mulig hjemme, bruker munnbind og prøver å vise mest mulig hensyn, rett og slett fordi vi alle ønsker at dette skal gå over.

Er det da så underlig at nordmenn ikke er helt ukritiske, når de ser at arbeidsinnvandrere kommer til landet og bryter karanteneregler? Er det så rart at man stiller spørsmål, når man ser at områder med høy innvandrerandel er spesielt rammet av smitte? Er det rart at folk er skeptiske, når halvparten av coronapasientene er født i utlandet?

Statsministeren bør være ytterst forsiktig her. Hun bør vise forståelse for folks frustrasjon. Hun bør slutte å late som om hun bor i et rasistisk land. Hun bør slutte å ha så lave tanker om sin egen befolkning.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse