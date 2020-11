annonse

annonse

Forhenværende føderal anklager og senere borgermester i New York, Rudy Giuliani, som nå er Donald Trumps advokat, hevder i et intervju på Fox Business at Trump-kampanjen har bevis for at opp mot 650 000 stemmesedler ble telt på ulovlig vis i Philadelphia og Pittsburgh i delstaten Pennsylvania

Ifølge loven skal hver stemmeseddel observeres av en demokrat og en republikaner. Giuliani sier Trump-kampanjen kan dokumentere at republikanere ble hindret fra å observere poststemmer som ankom midt på natten. Republikanske valgobservatører måtte stå så langt unna bordene der stemmene ble opptalt, at det ikke var mulig å se om stemmene var gyldige eller ikke.

annonse

Over 50 vitner kan bekrefte at dette forekom i Philadelphia og Pittsburgh, og Trump-kampanjen er nå i ferd med å samle bevis på at tilsvarende fant sted i ti stater som kontrolleres av Demokratene, sier Giuliani til Newsmax TV.

Stemmer som har blitt telt på denne måten er ulovlige, og må følgelig forkastes, mener han. På vegne av Trump ble det innlevert søksmål for Pennsylvania onsdag 11. november og de foventer å bli innkalt av en dommer til høring snart.

– Det er en komplett løgn som blir fremstilt i media at vi ikke har noen bevis, sier Giuliani til Fox Business.

annonse

Tatt i betraktning rettsprosessen som nå er under oppseiling i USA, med krav om omtelling og forkasting av stemmer i flere delstater, er valget ennå ikke avgjort, ifølge Epoch Times. Etter deres beregninger har Trump sikret seg 232 valgmenn på det nåværende tidspunkt, mens Biden har 227.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474