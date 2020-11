annonse

Men for å nå det målet må biltrafikken ned og alle de gjenværende bilene bli nullutslippsbiler.

– Jeg gleder meg til den dagen tallet er nær 100 prosent, sier miljøbyråd Lan Marie Berg til Dagsavisen.

Byråd Berg er ikke i tvil om at folk bør velge utslippsfritt.

– Vi bygger ut ladestasjoner der de trengs mest over hele Oslo, og enkelte steder har nå ladekapasitet på opptil 22 kW. Omstillingen skjer ikke bare for personbiler, men også for varebiler, busser og lastebiler. Det vil gi mindre støy, luftforurensing og klimagassutslipp.

I Oslos klimastrategi skal alle personbiler på Oslos veier skal være utslippsfrie i 2030. Kommunen har nådd en milepæl med to tusen ladepunkter, og at 84 prosent av solgte biler er ladbare.

– De fleste ønsker å lade hjemme. De som ikke har denne muligheten er ofte skeptiske til å velge elbil. Vi har allerede gitt støtte til ladeinfrastruktur som muliggjør installering av over 40.000 ladepunkter i borettslag og sameier. Bedre ladeinfrastruktur også utenfor Ring 3 er viktig for at enda flere kan velge elbil, sier miljøbyråd Berg.

