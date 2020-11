annonse

Klimasøksmålet har gått gjennom hele det norske rettsvesenet, og nå skal Høyesterett komme med den endelige dommen. Men det kan komme flere lignende saker, skriver NTB.

Torsdag holdt regjeringsadvokat Fredrik Sejersted sitt avsluttende innlegg i Høyesterett i rettssaken hvor to miljøorganisasjoner har saksøkt staten for å åpne for leting etter olje i deler av Barentshavet.

– Dette er den første såkalte klimasaken i norsk rett. Det kan nok tenkes å bli flere saker i årene som kommer. Det vil i stor grad avhenge av hvilken tolkning av Grunnloven Høyesterett legger til grunn, sier han til NTB.

Et sentralt spørsmål i saken er om den såkalte miljøparagrafen i Grunnloven (paragraf 112) er en rettighet folk har.

– Hvis Høyesterett tolker paragrafen på en sånn måte at man lager en materiell rettighet, kan det tenkes at dette blir påberopt også på andre samfunnsområder. Da kan man få flere saker i rettssystemet, sier regjeringsadvokaten.

Natur og Ungdom: – Enorm forskjell

Natur og Ungdom og Greenpeace mener at tildelinger av letelisenser i Barentshavet er ugyldige. Miljøorganisasjonene har saksøkt staten.

– Formålet med Grunnlovens paragraf 112 er å beskytte folks rettigheter til et sunt miljø, nå og i fremtiden. Da må vi unngå at utslipp skjer uten at vi har en troverdig plan som viser at atmosfæren har plass til utslippene. Etter at de har skjedd, er det for sent, sier leder Therese Hugstmyr Woie i Natur og Ungdom.

Nå skal dommerne trekke seg tilbake og komme med sin avgjørelse. Det er usikkert hvor lang tid det vil ta, men dommen kan komme før jul.

– Høyesterettsdommen kan utgjøre en enorm forskjell for fremtiden for de yngste av oss, sier Woie.

– Stor rettssak

På vegne av staten mener regjeringsadvokaten at åpningen av Barentshavet verken er i strid med Grunnloven eller menneskerettighetene.

Han vil ikke spekulere på hva som blir konsekvensene dersom staten taper saken. Han vil heller ikke ta noen seier på forskudd.

– Nei, man kan aldri være trygg på utfallet av en stor og vanskelig sak med mange anførsler. Men vi er trygge på at saken er blitt belyst godt. Det blir interessant å se hva Høyesterett kommer fram til, sier Sejersted.

