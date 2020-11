annonse

I sitt budsjettalternativ for 2021 varsler Rødt et skatte- og avgiftshopp på 30 milliarder kroner.

– Vi merker oss at høyresiden skremmer med at Rødt vil øke skattene. Men der regjeringen har stått for skattekutt for de rikeste og velferdskutt for folk flest, vil Rødt at den rikeste prosenten skal bidra med vesentlig mer, sier Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen.

Partiet lover ingen økt skatt for folk som tjener under 600.000 kroner, skriver NTB.

Rødts budsjettalternativ for 2021 legges fram fredag.

