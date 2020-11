annonse

I Fremskrittspartiets alternative budsjett vil de kutte utgiften til NRK med to milliarder kroner.

Det har fått andre partier til å reagere, de kalte forslaget for: Galskap, useriøst og uansvarlig. NRK-sjef Eriksen ville ikke kommentere milliardkuttet, men han mener selv at NRK drives rasjonelt.

Nå tar konkurrentene til NRK bladet fra munnen.

– Utspillet fra Frp om å kutte NRKs budsjett med to milliarder kroner er det vanskelig å ta seriøst. Fra vår side, ønsker vi oss et sterkt NRK, sier konserndirektør i Schibsted Media Group, Siv Juvik til Medier24.

Hun mener at det er ikke viktig for Schibsted om NRK får et mindre budsjett. Hun er mer opptatt av at NRK fortsetter å bidra til å styrke mediemangfoldet, ved å blant annet produsere innhold som det er vanskeligere å lage journalistikk på fra et kommersielt perspektiv.

– Vi er langt forbi den tiden der ett mediehus frydet seg over kutt hos et annet. Det vil gi mindre journalistikk, som er dårlig for borgerne, og bransjen for øvrig, sier kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV2.

Amedia vil ha en forutsigbarhet i den norske mediebransjen.

– Generelt er vi opptatt av at rammebetingelsene i den norske journalistikken skal være forutsigbare, også for NRK, sier Pål Nedregotten i Amedias, og legger til:

– Vår bekymring handler om å sikre at balansen mellom NRK og de kommersielle mediene ikke blir forrykket.

