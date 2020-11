annonse

Det skal mot til å skrive for Resett. Spesielt hvis man befinner seg i et miljø på venstresiden.

Og med den utøvende musikeren Lars Birkelund (61) kan man vel nesten si at han er forankret i en tradisjon ganske langt ute på venstresiden. Og «der ute» har man ofte vært kritisk til USA og NATO, og til ulike militære intervensjoner.

Men Lars Birkelund har valgt å sende meningsinnlegg også til Resett, og fått mange av dem publisert. De 22 artiklene så langt har forårsaket hundrevis av kommentarer fra leserne.

Lars Birkelund har de siste årene gjort seg bemerket med krass kritikk av Norges utenrikspolitikk, med et særlig fokus på Syria og ikke minst medienes rolle som støttespillere for Norge og allierte lands Syria-politikk. Nå er han aktuell med bok der hans ubeskjedne mål er å fylle de hullene toneangivende norske medier etterlater seg. Bokas fulle tittel er «Norges krig mot Syria – J’Accuse…! Norge på tiltalebenken»

Resett har satt seg ned med Birkelund. For dette er neppe en bok hovedstrømsmediene kommer til å omtale.

– Gratulerer med ny bok, din debut?

– Ja, jeg har egentlig aldri hatt noen ambisjon om å bli forfatter av noe slag. Men boka tvang seg på en måte fram etter mange års frustrasjon over mediedekningen og politikere som ikke vil vite annet enn det som tjener politikken de fører. Jeg pleier å si at en halv sannhet er en hel løgn. Er det mediene som lurer politikerne eller politikerne som lurer mediene? Det foregår nok en vekselvirkning.

Birkelund mener det skorter på viljen til å gå dypere inn i ting både blant politikere og journalister. Og de som advarer mot konsekvensene av slike kriger, slipper ikke til. Han peker på de katastrofale konsekvensene av innblandingen i Libya og Syria som eksempler. Det er faktisk mange som advarte, «men vi slipper i liten grad til i mediene, mens ALLE på Stortinget og i regjering tok feil om Libya og Syria,» sier han.

– Du skriver i undertittelen at Norge er på «tiltalebenken». Du legger lista høyt for deg selv?

– Det kan du godt si. Tittelen «Norges krig mot Syria» ga seg sjøl, mer eller mindre, bl.a. fordi de norsk-produserte bøkene om krigen så langt paradoksalt nok tier om Norges bidrag til krigen og forøvrig har samme slagside som mediene og politikerne. Derfor ble det viktig for meg å framheve det at Norge er med på krigføringen, nå på tiende året. Jeg liker dessuten å snakke «fra levra» eller å kalle en spade for en spade, om du vil.

Birkelund mener den samme slagsiden i Syria-narrativet gjelder i sivilsamfunnet for øvrig, ved norske skoler, universiteter og såkalte NGOer som Norsk Folkehjelp. Han omtaler det som «en slags hjernevask». Men uten at «vaskerne skjønner hva de er del av, da de tilsynelatende tror på sitt eget falske narrativ. Og det å tro på dette, eller i alle fall ikke protestere mot det, er nærmest en sentral forutsetning for å være «innafor»,» sier han.

Birkelund erkjenner at folk kan oppfatte ham som arrogant og nedlatende. Men han mener «resultatene av krigene taler for seg selv».

– Mangel på kompetanse og kunnskap, samt vegring for å ta inn over seg og ikke minst fremme ubehagelige sannheter og perspektiver er en sentral årsak til at det går så galt, gang etter gang. De som kunne ha gjort en forskjell tier av hensyn til sine karrierer, sier han

– Hva går det falske narrativet om Syria ut på, slik du ser det?

– Falskheten består dels i at Norges krig mot Syria blir framstilt som hjelp til Syria og dels i villedende myter, framfor alt den eventyraktige fortellingen om krigens aktører, klassisk krigspropanda med skurker og helter der Assad framstilles som den store, stygge og slemme mens alle motstanderne hans, i alle fall til å begynne med, ble framstilt som gode, snille og rettferdige. Etter hvert ble det riktignok umulig å opprettholde det bildet. Og Assad kalles nå oftere president, mens han tidligere nesten utelukkende ble kalt diktator.

– Hvilke andre myter mener du finnes?

– Det at krigen begynte med utelukkende fredelige demonstrasjoner og at Assad/myndighetene slo hardt og brutalt ned på disse er i det minste svært unyansert. Blant syrerne er det tvert imot utbredt å mene at myndighetene burde ha slått hardere ned på voldsmennene på et tidligere tidspunkt, for å kvele opprøret. Ja, et flertall av syrerne støtter etter alt å dømme regimet, hæren og presidenten, stikk i strid med det inntrykket mediene har skapt med begreper som folkeopprør og lignende.

– Hva håper du å oppnå med boka?

– Det ultimate målet er å få slutt på krigen, slik at et plaget folk kan få fred. Men jeg ønsker også å vekke det norske folk opp fra den søvngjengeraktige troen på at mediene våre er frie, kritiske og uavhengige og at politikerne våre vet hva de driver med utenlands. Det er også noe jeg behandler særskilt i et av kapitlene. Dessuten ønsker jeg ideelt sett en offentlig samtale som inkluderer ALLE perspektiver, ikke den tilstanden vi har og som Noam Chomsky beskrev på denne måten: “The smart way to keep people passive and obedient is to strictly limit the spectrum of acceptable opinion, but allow very lively debate within that spectrum….”

– Trump har jo trukket styrker ut av Midtøsten og Afghanistan. Hva tror du Bidens sannsynlige valgseier vil ha å si for USAs og NATOs militære engasjement fremover?

– Biden har støttet alle USAs kriger så langt. Så hvis han fortsetter på den galeien ser jeg mørkt på det. Man kan ikke annet enn å håpe på det beste. Men jeg frykter også det verste siden de tidligere så utskjelte neokonservative de siste åra så og si har blitt tatt inn i varmen av demokratene.

Tronsmo og visse andre bokhandlere har lovet å ta inn boka, opplyser Birkelund. Men foreløpig selges den kun direkte fra forfatter pr email [email protected]

